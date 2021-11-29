Внаслідок вибуху котла на Бурштинській ТЕС постраждали четверо людей.

 

На сьомому енергоблоці Бурштинської ТЕС увечері у неділю, 28 листопада, стався вибух. Внаслідок викиду пари та газів з котла постраждало четверо людей. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

 

 

Серед постраждалих, які отримали термічні опіки, двоє – працівники Бурштинської ТЕС. Чоловіків, віком 22 і 32 років, госпіталізували у критичному стані в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Двох працівників підрядної організації «Галременерго» 47 та 53 років з опіками рук та обличчя госпіталізували до Бурштинської лікарні, їхній стан середньої важкості, повідомили в обласного клінічного центру екстреної допомоги.

 

«Стан двох госпіталізованих людей – важкий і критично важкий. У одного опіки тіла 30%, у другого – 60%», – уточнив у коментарі  «Укрінформу»  головний лікар з хірургічної допомоги Івано-Франківської ОКЛ Андрій Яворський.

 

 

До цього ж, у ніч на понеділок, 29 листопада, о 4:14 на Бурштинській ТЕС також виникла пожежа покрівлі над котлом в блоці №8. «Рятувальники встановили, що виникла пожежа електричних кабелів котельного відділення між 8 та 9 енергоблоками котлотурбінного цеху на площі 2 м2. Пожежу ліквідували працівники ДПД об’єкта до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів», – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС у Івано-Франківській області.

 

Постраждалих унаслідок цієї події не було. Причину виникнення пожежі та збитки встановлюють.

 

Нагадаємо, через аварійні відключення на Бурштинській ТЕС на початку листопада Держенергонагляд з СБУ почали перевірку.

 

Фото nv.ua, facebook.com/dtekbutes

29.11.2021

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