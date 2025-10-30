Ворог завдав масованого удару по інфраструктурному об’єкту на Івано-Франківщині.

Над ранок 30 жовтня Росія атакувала Івано-Франківську область ракетами та ударними БпЛА. Вибухи було чутно у Франківську та Бурштині, ціллю став об’єкт критичної інфраструктури.

 

Повітряна тривога на Прикарпатті почалася о 04:33. О 06:20 в Бурштині пролунала серія вибухів. В місті почалися перебої з електропостачанням.

 

«Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Будьте обережні. Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів», – повідомили у Бурштинській міській раді.

 

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук розповіла, що незначних ушкоджень зазнали два домогосподарства. Інформації про постраждалих нема.

 

Натомість основною ціллю масованого удару ворога став об’єкт критичної інфраструктури. За повідомленням Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, площа займання становила 400 м2. До ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників та більш як 30 одиниць техніки. Станом на 12:38 пожежу, спричинену обстрілом на об’єкті інфраструктури, загасили.

 

В області введено аварійні вимкнення світла та запроваджено графіки погодинного відключення електроенергії.

 

30.10.2025

