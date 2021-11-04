Держенергонагляд з СБУ почали перевірку на Бурштинській ТЕС.

На Бурштинській ТЕС сьогодні, 4 листопада, на понад три години відключали від мережі енергоблок №7 через спрацювання захисту. З 1 листопада аварійні відключення з різних технічних причин торкнулися блоків №1, 11, 2. Контролюючі органи розпочали перевірку, повідомили в Держенергонагляді.

Аварійне відключення енергоблоку №7 сьогодні відбулося о 14:08 через спрацювання захисту, який відповідає за живлення котла водою. Енергетики оперативно встановили причину спрацьовування захисту, усунули недоліки та увмікнули енергоблок о 17, йдеться у повідомленні на facebook-сторінці підприємства.

Перед цим о 5:30 відключали від мережі енергоблок №2 через свищ на водяному економайзері котла, проблему оперативно вирішили.

«Відключення енергоблоку не вплинуло на тепло- і електропостачання Бурштинського енергоострова», – заявили на підприємстві.

Напередодні, 3 листопада, відключали енергоблок №11, – через зашлакованість котла.

У вівторок, 2 листопада, відключали від мережі енергоблок №11 через появу шуму в передній півтопці котла.

«Під час вимкнення енергоболку місцеві жителі могли спостерігати передбачений технологічним процесом скид водяної пари. Потерпілих немає. Відключення блоку не вплинуло на тело- і електропостачання Бурштинської ТЕС», – повідомили у компанії.

За даними Держгеонагляду, фахівці якого розпочали перевірку на підприємстві учора, вимкнення енергоблоку №11 унеможливило перефіксацію енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що могло б зменшити в цій зоні дефіцит потужності. Також було виведено в аварійний ремонт енергоблок №6 «ДТЕК Бурштинська ТЕС».

Комісійні перевірки виробників електричної енергії через аварійні зупинки ТЕС розпочаті не лише на Бурштинській ТЕС, а також на «ДТЕК Курахівська ТЕС» та «ДТЕК Добротвірська ТЕС».

З фахівцями Держенергонагляду працюють також представники оператора системи передачі НЕК «Укренерго» та Служби безпеки України.

За інформацією «Укренерго», підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС призвела до вимушеного залучення аварійної допомоги з енергосистем Білорусі та Словаччини.

«За результатами розслідування буде складено акти, в яких встановлено причини порушень та розроблено організаційно-технічні заходи з термінами їхнього виконання», – пояснили в інспекції.

Фото facebook.com/dtekbutes, wikimapia.org