У Львові оголосять інвестконкурс на книгарню з коворкінгом.

У Львові у приміщенні пам'ятки архітектури, де раніше діяли залізничні каси, на Гнатюка, 20-22, планують облаштувати книгарню з читацьким залом, коворкінгом та конференц-залом. Для пошуку інвестора незбаром оголосять конкурс, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу на створення книгарні в приміщенні колишніх залізничних кас на вул. Гнатюка, 20-22 підтримали 39 депутатів Львівської міської ради під час засідання сесії 25 листопада. Зокрема затвердили інвестиційний проєкт, положення про умови проведення конкурсу з вибору інвестора для реалізації проєкту, а також проєкт інвестиційного договору.

У Львові є пріоритетом створення можливостей для розвитку видавничої справи та популяризація україномовного продукту, також йдеться про реалізацію статусу «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Тому депутати підтримали ідею створити книгарню, де буде водночас простір для читань, презентацій, обговорень, дискусій, коворкінговий простір.

«Ціль, яку ми ставимо перед собою – створення таких нових осередків культури, які б приносили місту інтелектуальні та фінансові інвестиції», – зазначив перший заступник голови Львівської громади Андрій Москаленко.

Відповідно до інвестпроєкту, за його словами, у приміщеннях першого поверху площею понад 380 метрів квадратних у будівлі на вул. Гнатюка, 20-22, що є пам’яткою архітектури, пріоритетними є:

– Продаж книг, періодики різних видів і жанрів у форматі книгарні загального типу;

– Організація та проведення тематичних зустрічей, конференцій, презентацій, пресконференцій, читань з метою популяризації україномовного продукту;

– Організація та проведення навчань, семінарів, майстер-класів, зокрема курсів письменницької майстерності, літературних резиденцій тощо;

– Функціонування окремого залу для читань;

– Функціонування простору у форматі коворкінгу;

– Науково-дослідна, науково-виробнича діяльність.

Відтак проєкт повинен поєднати: зали для розповсюдження та продажу книг і періодики; мультифункціональний простір для різноманітних заходів: від пресконференцій і презентацій – до лекцій і літературних резиденцій; окремий зал для читання; коворкінг-простір для креативних ініціатив; конференц-зал закритого типу та технічні приміщення.

«Обирати інвестора буде інвестиційна комісія, а також залучені експерти з університетів, Інстититу книги, представники Форуму видавців тощо. Всі деталі конкурсу і умови – після підписання ухвали і врахування всіх доповнень, озвучених на сесії – зовсім скоро», – повідомив заступник голови Львівської громади.

Фото city-adm.lviv.ua, tvoemisto.tv