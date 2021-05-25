Мер Львова ветував рішення про забудову ділянки санаторію на вул. Коновальця.

 

Міський голова Львова Андрій Садовий наклав вето на рішення депутатів дозволити житлове будівництво на місці дитячого ревмокардіологічного санаторію на вул. Коновальця. Вето зупиняє розробку детального плану території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової та вул. Г. Семирадського, повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

 

Ухвалу для розроблення детального плану території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової та вул. Г. Семирадського, що передбачає можливість житлової забудови на місці дитячого ревмокардіологічного санаторію, будівлю якого торік продала Львівська облрада, прийняли під час засідання сесії Львівської міської ради 20 травня.

 

По дозвіл на розробку детального плану території звернулося ТОВ «Констракшн Проект», котре має намір збудувати житловий будинок в історичному ареалі за адресою вул. Коновальця, 114–116.

 

 

Депутати голосували двічі. Під час першого голосування їм забракло три голоси, проте наприкінці засідання за це питання проголосувало 35 депутатів із 50 присутніх.

 

Згідно з реєстром нерухомості, «Констракшн Проект» не володіє жодною нерухомістю, але зареєстроване в будинку на вул. Коновальця, 116. За цією адресою є будівлі комунального дитячого ревмокардіологічного санаторію, які продала Львівська облрада. Ділянка санаторію має площу 0,4426 га і належить до лікувальної зони, повідомило видання «Наші гроші. Львів».

 

 

За ці та інші будівлі медичних закладів триває судовий спір між Львівською облрадою та Львівською міськрадою. Зараз міськрада в судовому порядку відстоює право громади на 11 об’єктів, на які Львівська обласна рада оформила держреєстрацію права власності, ймовірно, з порушеннями. Серед цих об’єктів, зокрема, і будівлі на вул. Коновальця, 114–116, пояснили в юридичному департаменті.

 

Із реєстру нерухомості відомо, що з лютого 2021 року власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт», власником якого є Олександр Фтомін (80%), бенефіціар «КУА "Авалон груп"». Ще по 10% володіють АТ «ЗНВКІФ "Адамант"» і АТ «ЗНВКІФ "Камет"».

 

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Констракшн Проект» зареєстрували 28 квітня 2021 року. Одноосібним власником і директором фірми є адвокат із село Чернилява Яворівського району Артур Прійма, який був підписантом ТОВ «Авалон Констракшн».

 

Фірма звернулася до Львівської міськради по дозвіл на розробку ДПТ у день своєї реєстрації – 28 квітня. 12 травня погодження проєкту ухвали підтримали депутати постійної комісії архітектури, а вже 14 травня питання включили у порядок денний засідання сесії.

 

Фото city-adm.lviv.ua, lviv.nashigroshi.org, dyvys.info

25.05.2021

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