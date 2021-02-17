Громаді Львова повернуть приміщення тубдиспансеру.

Господарський суд Києва визнав недійсними свідоцтво на право власності на приміщення протитуберкульозного диспансеру на вул. Лемківській, 24 у Львові, яке у 2009 році оформила Львівська обласна рада, а у 2017 році продала за 5 мільйонів 580 тисяч гривень виробничій компаній. Суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури, та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт за ТзОВ «ЛембергМіт».

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«Прокуратурою встановлено, що приміщення закладу охорони здоров’я на вул. Лемківській вибуло з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади. Відтак, суд погодився з принциповою позицією прокуратури, визнав недійсними свідоцтво та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Зазначимо, у 2008 році депутати міської ради під час реорганізації фтизіатричної служби на Львівщині передали у підпорядкування Львівської обласної ради низку медичних закладів, проте приміщення, в яких вони були розташовані, залишали у власності міста. У 2009 році Львівська облрада оформила право спільної власності на сім приміщень, зокрема і на згадувану будівлею тубдиспансеру на Лемківській, 24.

У 2017 році облрада продала цю будівлю загальною площею 447,6 м2 за 5 мільйонів 580 тисяч гривень компанії з виробництва м’яса ТзОВ «ЛембергМіт», яке оформило держреєстрацію права власності на цей об’єкт.

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Тоді ж Львівська міськрада звернулася до суду. У квітні 2020 року прокуратура Львівської області визнала згадуваний продаж незаконним і також звернулася до суду, щоб повернути майно міській громаді.

«За відсутності рішення Львівської міської ради (дійсного власника обʼєктів нерухомого майна) про надання згоди на вилучення у територіальної громади міста та передачі у спільну власність територіальних громад Львівщини об’єктів нерухомого майна, де знаходились заклади охорони здоров’я, згаданим рішенням Львівської обласної ради прийнято в спільну комунальну власність територіальних громад як заклади охорони здоровʼя (медустанови), так і приміщення, у яких такі знаходились. Облрада розпорядилась майном шляхом прийняття його у спільну власність без встановлених законом підстав та поза волею власника», – заявили тоді у прокуратурі.

У результаті 26 січня 2021 року Господарський суд Києва задовольнив позов Львівської обласної прокуратури. Відповідно до рішення суду, ТзОВ «ЛембергМіт» має повернути будівлю на вул. Лемківській, 24 Львівській міськраді та заплатити 85,9 тисяч гривень судового збору. Це рішення впродовж 20 днів можна оскаржити в апеляційному порядку.

Додамо, торік у січні Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував рішення Львівської обласної ради про оформлення права спільної власності на сім комунальних приміщень у Львові, де були розташовані медичні заклади.

Йдеться про відділення фтизіопульмонології в будинку № 24 на вул. Лемківській; пульмонологічне та фтизіопедіатричне відділення в будинку №14 на вул. Устияновича; будівлі в будинку №274 на вул. Замарстинівській; лікувальний корпус, адмінкорпус в будинку № 233 на вул. Личаківській; другий лікувальний корпус, в будинку № 81 на вул. Замарстинівській у м. Львові; лікувальний корпус «А-2» в будинку № 4а на вул. Кордуби, головний лікувальний корпус в будинку №83 на вул. Замарстинівській у м. Львові.

Однак загалом у спільну власність територіальних громад Львівської області без згоди Львівської міської ради загалом вибуло 18 об'єктів нерухомого майна, в яких розташовувались заклади охорони здоров'я.

Судовий спір щодо інших 11 приміщень ще триває. Йдеться про Львівський міський психоневрологічний диспансер за адресою: вул. Коциловського, 15а, вул. О. Басараб, 2, вул. Коциловського, 30/32; комунальний будинок №1 м. Львова для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки на вул. Комаринця, 2а; комунальний будинок №2 для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки на вул. Антоновича, 117; вул. Житомирській, 8а; вул. Гіпсовій, 40; комунальний дитячий туберкульозний санаторій на вул. Антоновича, 80; комунальний дитячий ревмокардіологічний санаторій на вул. Коновальця, 116 і вул. Коновальця, 114.