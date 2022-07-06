Культурні діячі та видавці вимагають від президента підписати нові книжкові закони.

 

Культурні діячі, письменники та видавці вимагають від президента підписати нові книжкові закони. Про це у соцмережах пишуть акторка Ірма Вітовська, письменники Галина Крук, Тамара Горіха Зерня, Андрій Кокотюха та ін. митці.

 

У законах запроваджуються інструменти для підтримки українського книговидання та розповсюдження, звільнення нашого культурно-інформаційного простору від впливу Росії й «русского міра».

 

Йдеться про законопроєкти 6287 і 7459. Всі вони ухвалені консенсусом у понад 300 голосів і отримали підтримку абсолютно всіх фракцій і груп парламенту. Жоден депутат не проголосував проти і не утримався.

 

Закон потрібен також видавцям і це підкреслили у фейсбук Мар’яна Савка «Видавництво старого лева», Ростислав Лужецький «Комора», Олександр Красовицький «Фоліо», Антон Мартинов «Лабораторія» та ін.

 

Законопроєкти 6287 і 7459 відповідно до Конституції України мають бути невідкладно підписані Президентом України. Це означатиме, що в Україну не ввозитимуться і не продаватимуться книжки російських видавництв, а з наступного року – не видаватимуться і книжки авторів – громадян держави-агресора. Це означатиме, що оригінальні твори в Україні видаватимуться будь-якими мовами, але зарубіжну літературу з 2023 року видаватимуть саме в українських перекладах. Це означатиме, що держава компенсує видатки на оренду книгарням, які продають книжки українською мовою. А кожна новонароджена дитина і кожна дитина, якій виповниться 14 років, отримає сертифікат на купівлю українських книжок.

 

Раніше на підтримку цього пакету законів висловилися також відомі поети Сергій Жадан та Іван Малкович.

 

06.07.2022

До теми

Поширити
Збруч
Друзі мають подібний запах
Подібний запах тіла впливає і на неромантичні стосунки.
05.07.22 | | Наука
132-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються взяти під свій контроль залишок вільної території Луганської області й активізують зусилля на Донеччині. Вороги проводять штурмові дії у напрямку Новолуганського і досягли часткових успіхів у районі Спірного; бойові дії тривають.
05.07.22 | | Україна
Борщ як центр Львова
Юрко ТИМЧУК
Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».
04.07.22 | | Галичина
Зміна концепції
Олександр БОЙЧЕНКО
Не існує ніякої розпіареної загадки російської душі, існує лише важка душевна хвороба залишків російського мозку
04.07.22 | | Дискурси
Музика Прадо
Віталій Портников
Прадо і Скорик. Це була довга подорож. Насправді – крізь століття...
03.07.22 | | Дискурси
«Всьо десь є»
Тарас Прохасько – Ростислав Кузик
Часи завжди були непевні. Але в тому і є ознака часу. Завжди ті, хто перебувають у актуальному моменті, вважають, що їхній час непевний. Називання часів золотими – це робиться опісля
03.07.22 | | Штука
Цивілізаційна місія України та її ціннісний вимір
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зрозуміла моральна шкала цієї війни: «боротьба між Добром і Злом». А що буде, коли закінчиться війна?
02.07.22 | | Галичина
Донський козак і воєвода Шереметьєв: московська тема у “Таємному послі”
Олеся Ісаюк
Все це вдалося видати і “протягнути” у час, коли вже починалася нова хвиля репресій проти української інтелігенції
01.07.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.