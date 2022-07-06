Культурні діячі та видавці вимагають від президента підписати нові книжкові закони.

Культурні діячі, письменники та видавці вимагають від президента підписати нові книжкові закони. Про це у соцмережах пишуть акторка Ірма Вітовська, письменники Галина Крук, Тамара Горіха Зерня, Андрій Кокотюха та ін. митці.

У законах запроваджуються інструменти для підтримки українського книговидання та розповсюдження, звільнення нашого культурно-інформаційного простору від впливу Росії й «русского міра».

Йдеться про законопроєкти 6287 і 7459. Всі вони ухвалені консенсусом у понад 300 голосів і отримали підтримку абсолютно всіх фракцій і груп парламенту. Жоден депутат не проголосував проти і не утримався.

Закон потрібен також видавцям і це підкреслили у фейсбук Мар’яна Савка «Видавництво старого лева», Ростислав Лужецький «Комора», Олександр Красовицький «Фоліо», Антон Мартинов «Лабораторія» та ін.

Законопроєкти 6287 і 7459 відповідно до Конституції України мають бути невідкладно підписані Президентом України. Це означатиме, що в Україну не ввозитимуться і не продаватимуться книжки російських видавництв, а з наступного року – не видаватимуться і книжки авторів – громадян держави-агресора. Це означатиме, що оригінальні твори в Україні видаватимуться будь-якими мовами, але зарубіжну літературу з 2023 року видаватимуть саме в українських перекладах. Це означатиме, що держава компенсує видатки на оренду книгарням, які продають книжки українською мовою. А кожна новонароджена дитина і кожна дитина, якій виповниться 14 років, отримає сертифікат на купівлю українських книжок.

Раніше на підтримку цього пакету законів висловилися також відомі поети Сергій Жадан та Іван Малкович.