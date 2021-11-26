23% українців зазнали сексуального насильства до повноліття, 4% пережили зґвалтування.

4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, 23% були жертвами сексуального насилля та/або домагань (у тому числі зґвалтування).
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою аґенцією Fama у партнерстві з Центром гідності дитини.
Згідно з результатами опитування, жінки частіше за чоловіків стають жертвами сексуального насилля – 25% проти 19%.
У сексуальному насиллі здебільшого звинувачують того, хто його чинить (77%). Є, однак, такі респонденти, які бачать провину обох сторін (21%).
62% українців вважають, що сексуальне насилля вчиняють незнайомці. "Але насправді у 85% випадків дітей скривджують дорослі знайомі цієї дитини (згідно з даними ВООЗ)", – прокоментувала директорка "Фами" Мар'яна Малачівська.
44% українців стали сексуально активними до повноліття. Зокрема, 33% почали статеве життя у віці 16–17 років, а 11% – іще раніше. Дослідженням зафіксовано близько 2% випадків, коли перший сексуальний досвід трапився до 14 років, що, згідно з Кримінальним кодексом України, вважається злочином (навіть за згоди дитини).
Молодше покоління українців раніше дізнається про секс, аніж попередні ґенерації – 66% респондентів у віковій групі 16–35 років дізналися про секс до 13-ліття, а серед 36–55-річних – 52%.
Статеве життя тепер теж починають раніше. Сексуально активними у віці 14–15 років стали 14% респондентів віком 16–35, а серед респондентів віком 36–55 років – 7%.
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Результати опитування свідчать: в українських родинах не говорять про секс. Учасники дослідження розповідають, що вперше довідалися про секс від своїх друзів (42%). Подібні розмови з батьками відбулись у 17% респондентів. Помічними довідковими джерелами також були вчителі або вихователі (5%), книги (5%), розважальні фільми та відео (4%).
Водночас відповідальними за секспросвіту учасники дослідження визнають саме батьків (93%). Друзі дитини, котрі й розповіли більшості респондентів свого часу про секс, опиняються на останньому щаблі (5%).
При тім українці розуміють важливість секспросвіти для дітей. 46% респондентів вважають, що її необхідно починати ще до 8 років, 80% – у віці 9–13 років, 92% – після 14 років.
Серед респондентів, у яких є діти, більше прихильників системної та ранньої секспросвіти, аніж серед тих, у кого дітей немає.
Відповідальними за запобігання сексуального насилля щодо дітей учасники опитування теж називають у першу чергу батьків дитини (92%).
26.11.2021
"Як мама двох дівчаток розумію, наскільки важливо навчити дітей не лише переходити правильно дорогу чи користуватися побутовими приладами, а й знати межі власного тіла, вміти вибудовувати дистанцію, говорити “НІ” і сміливо, не соромлячись, розмовляти з батьками про усе, що їх хвилює. Цей проєкт – безумовно один із найбільших наших викликів, адже ми одночасно мали дослідити тему сексуального насилля, отримати відверті відповіді і водночас не скривдити нагадуваннями тих, у кого цей досвід був. Впродовж 5-ти місяців ми розробляли дизайн дослідження, тестували інструментарій, підбирали правильні слова, вносили правки, знову тестували, проводили інтерв’ювання, аналізували та підбирали найкращі варіанти для візуалізації. Все для того, аби нас почули і почали говорити".
директорка дослідницької аґенції "Фама"