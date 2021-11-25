У Львові проводять інформаційну кампанію «16 днів проти насильства».

Сьогодні, 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок у Львові на площі Ринок правоохоронці спільно з представниками Благодійного фонду «Горіховий дім» розпочали інформаційну кампанію «16 днів проти насильства».

Співробітники поліції Львівщини, патрульні поліцейські та волонтери «Горіхового дому» організували тематичну локацію на площі Ринок, де роз’яснювали перехожим, в яких формах може проявлятися домашнє насильство, як діяти та куди звертатися по допомогу, якщо особа стала його жертвою, а також яка відповідальність передбачена законом для кривдників.

Разом з інформаційними буклетами, що допомагають сформулювати алгоритм дій для захисту прав постраждалої від домашнього насильства особи, організатори акції для вияву турботливого ставлення роздавали пакунки горішків від БФ «Горіховий дім».

«Проблема домашнього насильства є дуже серйозною, бо це порушує громадські права та свободи людини, і призводить до фізичного, психічного, морального страждання. Кожен має знати, що це злочин, і має знати, до кого можна звернутися по фахову допомогу», – зазначила представниця «Горіхового дому» Ольга Карєва.

«Якщо ви, ваші родичі чи знайомі стикнулися з домашнім насильством, не мовчіть – звертайтеся на оперативну лінію 102, урядову «гарячу лінію» з протидії домашньому насильству за номером 15-47 або безкоштовну національну «гарячу лінію» протидії домашньому насильству за номером 0 800 500 3353 (із стаціонарних телефонів) та 116-123 (з мобільних)», – закликали поліцейські.

Зазначимо, у Львівській міській територіальній громаді з початку року зафіксовано 4 тисячі 738 звернень про домашнє насильство. За десять місяців цього року до поліції Львівщини загалом надійшло 26 тисяч 500 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Правопорушників притягнули до відповідальності: було відкрито 217 кримінальних проваджень за ст.126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України, та складено 6 тися 518 протоколів за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) кодексу України про адміністративні правопорушення. Також правоошоронці і винесли 2 тисячі 533 термінові заборонні приписи.

Зазначимо, на сьогодні у Львові з липня 2020 року функціонують кризові кімнати, а з вересня 2020 року – спеціальний притулок для жінок, матерів із дітьми, що постраждали від домашнього насильства. Кризові кімнати призначені для перебування упродовж одного-кількох днів, а притулок – для більш тривалого перебування, з наданням психологічної, інформаційної та юридичної підтримки.

Проєкт будинку, де жінки, що долають життєві труднощі, зможуть жити кілька місяців поспіль і паралельно проходити комплексну соціальну реінтеграцію, вчитися та шукати нову роботу реалізує благодійний фонд «Горіховий дім». Для цього ремонтують будинок на вул. Личаківській, де має запрацювати Центр для жінок, які опинилися у кризових життєвих обставинах. Будинок ремонтують за кошти фонду та благодійників.

Соціальне підприємство кафе-кондитерська «Горіховий дім» уже понад десять років стало відраховує частину прибутку на потреби благодійного фонду. Варто зазначити, що його працівники також постійно долучаються до ініціатив та проєктів, які допомагають покращити становище жінок через розвиток освіти, менторства, соціальних послуг тощо. Благодійний збір коштів на розвитку «Горіхового дому» триває.

Зазначимо, щороку в Україні з 25 листопада до 10 грудня триває акція «16 днів проти насильства», мета якої – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, захисту прав жінок.

Фото facebook.com/MVS.LVIV