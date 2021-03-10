На Львівщині розширюють мережу центрів допомоги жінкам у кризових обставинах.

Жінки у скруті – одні із найбільш потребуючих соціальної допомоги і супроводу. Причини кризи бувають різні: фізичне, психічне насильство, негаразди удома, шахрайство з житлом, нелегальні безправні заробітки. У таких випадках часто необхідне тимчасове житло для відновлення безпеки особи та соціальний супровід, зазначив у коментарі «Збручу» керівник відділу сімейної політики департаменту соцзахисту Львівської ОДА Микола Немчук.

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За його словами, відповідні послуги: тимчасове житло до трьох місяців, юридичний, психологічний та соціальний супровід, зокрема надає Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській області. Щоправда, тут лише 15 сімейних місць, а реальна потреба є більшою. При цьому ініціатива про створення подібних центрів має походити від територіальних громад. Відтак наприкінці березня у Трускавці відкриють притулок для жінок, які стали жертвами домашнього насильства.

«Місцева влада пішла нам на зустріч: надала в оренду приміщення на пільгових умовах, а департамент соцзахисту ЛОДА займався ремонтом . Зараз приміщення, розраховане на 10 сімейних місць, тобто щоб доросла людина могла перебувати у разі потреби з дитиною, майже готовий до відкриття», – повідомив Микола Немчук.

Посадовець зазначив, що на Львівщині діє цілий спектр організацій, готових надавати допомогу у кризових ситуаціях, зокрема благодійний фонд «Карітас» та ГО «Центр «Жіночі перспективи».

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Ще одним напрямом супроводу є діяльність соціальних підприємств. Отримавши першу допомогу в кризі, люди отримують місце праці. Хтось лишається тут працювати на постійній основі, хтось після такого досвіду започатковує власну справу.

«Є благодійний фонд «Горіховий Дім», вони заснували пекарню. Центр «Жіночі перпективи» – майстерню «Рукомисли», а благодійний фонд «Батерфляй» – соціальне ательє. Це – позитивні, затребувані ініціативи. В Україні загалом досить мало таких центрів, притулків і соціальних підприємств, вони лише започатковуються», – зазначив Микола Немчук.

«Якщо жінка опинилася у будь-якій кризі: чи це насильство у сім’ї, чи психологічне насильство, чи вагітна, яку не приймають удома, – вона може до нас звертатися. Ми її одразу консультуємо: надаємо юридичну консультацію, психологічну підтримку, займаємося пошуком гуманітарної допомоги, яку можуть зібрати громадські організації і благодійні фонди, щоб дати перший необхідного, і складаємо план подолання кризи. Якщо жінка згода, то пише заяву, і відповідно до складеного плану ми її супроводжуємо у всіх аспектах, поки вона не подолає цю кризу», – прокоментувала «Збручу» керівниця Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Алла Горбач.

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За її словами, коли ж йдеться про те, щоб жінка повірила в себе, і навчилася чомусь новому, була готова працювати, започатковувати свою справу, міська служба співпрацює з ГО «Жіночі перспективи» та благодійним фондом «Горіховий дім». У міському центрі також проводять консультаційну допомогу, як складати резюме, готуватися до співбесіди, де шукати вакансії», зазначила вона.

За інформацією співзасновника БФ «Горіховий Дім» Юрія Лопатинського, у будинку Центру інтегральної опіки для жінок у Львові скоро розпочнеться ремонт, для цього залучили спонсорську допомогу. У центрі жінки тимчасово мешкають, оплачуючи комунальні послуги, отримують комплекс соціальних послуг та навчаються працювати у кондитерстві.