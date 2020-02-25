Львівщина скерує 25 млн грн на протидію коронавірусу.



Львівщина готується до ймовірного занесення коронавірусу. Зокрема, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили виділити додаткові кошти на протидію занесенню інфекції. Також визначили місце тимчасової обсервації, де можна буде утримувати людей, які контактували з хворими – санаторій «Немирів». Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

Як зазначив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, медзаклади Львова й області готові до викликів, проте є потреба в закупівлі окремих захисних засобів (з метою резерву).

Відтак Львівщина скерує до 25 млн грн на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом. Відповідне рішення сьогодні ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у ЛОДА. Йдеться передовсім про придбання за ці кошти засобів захисту, безконтактних термометрів і медичного обладнання, як-от апарати штучної вентиляції легень тощо. Усі процедури закупівель мають провести в найшвидші терміни за спрощеною процедурою. Кошти вивільнять із різних джерел: з обласного бюджету, резервного фонду Львова.

«Мусимо готуватися до можливого занесення вірусу на територію Львівської області. Львівську обласну інфекційну лікарню визначено базовим медичним закладом лікування у разі виявлення захворювання. Окрім того, комісія визначила Львівський обласний протитуберкульозний санаторій «Немирів» як місце тимчасової обсервації, де можна утримувати людей, що мали контакт із хворими. Ми забезпечені засобами захисту, їх є 2000 комплектів. Всі заходи, що ми вживаємо – це відомі заходи, які дають ефект при звичайних гострих респіраторних захворюваннях», – наголосив Максим Козицький.

На всіх пунктах пропуску у Львівській області, на залізничних вокзалах і в аеропорту роздаватимуть інформативні матеріали про те, як діяти, аби унеможливити поширення вірусу.

Директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів, що заклад може прийняти 260 пацієнтів, а за потреби – 300. Персонал готовий до реагування, має костюми біозахисту, маски, респіратори, необхідні антибактеріальні розчини й інші препарати.

«У відділенні інтенсивної терапії для допомоги пацієнтам із тяжкою формою перебігу хвороби є необхідні препарати для проведення штучної вентиляції легень, є лабораторія для досліджень тощо. Ми готові для надання допомоги всім категоріям хворих», – додав він.

Медики нагадали про необхідність ретельної профілактики захворювання, та про алгоритм реагування в разі виявлення особи, яка повернулася з небезпечної зони, або особи, яка контактувала з зараженим.

«Якщо немає ніяких симптомів, людині варто перебувати вдома 14 днів, якщо є симптоми – повідомити сімейного лікаря, після чого бригада екстреної медичної допомоги доправить таку людину в інфекційну лікарню. Усі визначені медичні заклади готові до швидкого реагування на ситуацію», – додав Андрій Васько.

«Якщо місяць тому було обмаль інформації, то сьогодні маємо підстави казати про те, що ця хвороба подібна до інших ГРІ й має легкий перебіг. Для 20% – перебіг важкий, і лише для трьох відсотків – летальний. Із 80200 захворілих одужало 27 тисяч, тобто 33%. За умови правильної організації і своєчасного звернення хворобу виліковують. Пам’ятайте: якщо людина була в країні, де зареєстровано вірус або контактувала із зараженою особою та має хоч один симптом – це привід звернутися до сімейного лікаря або викликати швидку», – наголосив начальник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб.

За його словами, в міських закладах охорони здоров’я провели всі навчання щодо клініки хвороби, її діагностики й уміння користуватися захисними костюмами.

«Сьогодні в закладах охорони здоров’я Львова є понад 60 тисяч масок, 250 тисяч рукавичок, понад 200 біозахисних костюмів, понад 2 100 респіраторів, а також триває закупівля по кожному з цих пунктів, щоб резерв не знижувався», – додав Зуб.