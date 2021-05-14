У Франківському онкоцентрі відкрили оновлене відділення для жінок.

 

В Івано-Франківську сьогодні, 14 травня, у Прикарпатському клінічному онкологічному центрі після двомісячного ремонту відкрили нове відділення – для лікування гормонозалежних пухлин у жінок.

 

Фото https://galka.if.ua

 

Генеральний директор онкоцентру Володимир Романчук повідомив, що ідея відкриття відділення, пов’язана з ростом кількості вказаних хвороб.

 

«Це відділення – принципово новий крок у діагностичній та лікувальній допомозі хворим на злоякісні новоутворення молочної залози та жіночих статевих органів. Ідея створити саме таке відділення з’явилась у наших лікарів ще у 2019 році після стажувань у клініках Ізраїлю, Німеччини та країн Прибалтики», – розповів генеральний директор онкоцентру Володимир Романчук.

 

За словами завідувачки відділення, ремонт тривав від 17 березня, в основному за кошти благодійників. Тут лікують дві основні патології: рак молочної залози та онкогінекологічні захворювання.

 

Фото https://galka.if.ua

 

«Це відділення створене, аби покращити умови перебування пацієнток. Хоча є й певний відсоток чоловіків, в яких є рак молочної залози. На рік таких пацієнтів є один або два. Лікування не відрізняється, але хвороба в чоловіків – агресивніша. Станом на сьогодні на лікуванні 30 жінок», – зазначила Аліна Андріїв.

 

За її словами, лікування раку молочної залози та онкогінекологічних проблем об’єднали, оскільки найчастіше ці хвороби уражають жінок, і доволі часто виникає потреба проводити поєднані оперативні втручання.

 

«А ще тут ми намагалися створити теплу лікарню, комфортну для пацієнток, які й так перебувають у стресі», – додала Аліна Андріїв.

 

Фото https://galka.if.ua

 

Завідувачка розповіла, що можливості лікування у спеціалізованому відділенні наблизили до міжнародних стандартів.

 

«Хірургічне втручання відбувається за сучасною технікою й згідно міжнародних стандартів. Так, термін перебування пацієнток з онкогінекологією скоротився до трьох-чотирьох днів, а з раком молочної залози – два-три дні. У відділенні є 45 ліжок. Якщо раніше в одній палаті перебували п‘ять-шість осіб, то тепер – три-чотири пацієнтки. Є й палати з підвищеним комфортом», – розповіла Аліна Андріїв.

 

Пацієнтка відділення Наталія Пилипів-Криль з Долини розповіла, що перебувала на лікуванні в онкоцентрі торік, а нещодавно знову довелося звернутися зв медичною допомогою, і вона відчула різницю у комфорті перебування.

 

Фото https://galka.if.ua

 

«Тут дуже хороші лікарі й медсестри. Стало зручніше й комфортнше – майже як вдома. Відчуваю себе не так подавлено, як в лікарнях зі старими радянськими ремонтами. Приємно, привітно, зручно», – зазначила Наталія Пилипів-Криль. Вона також підтвердила, що отримує лікування безкоштовно, відповідно до укладеної декларації.

 

До слова, на сьогодні Прикарпатський онкоцентр майже заповнений: наразі тут 213 пацієнтів на 230 ліжок.

14.05.2021

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