Блогер-антивакс з прихильниками зірвали навчання в Єзупільському ліцеї.

Сьогодні, 8 листопада, один із лідерів українських антивакцинаторів, блогер та політик зі Львова Остап Стахів зі своїми прихильниками увірвався до Єзупільського ліцею на Івано-Франківщині та зірвав навчальний процес, про що свідчить відео з його facebook-сторінки.

Остап Стахів зі спільниками вимагали поновити на посаді вчительку другого класу Галину Бусько, яка відмовилася вакцинуватися від COVID-19 і наказом директора освітнього закладу була відсторонена від роботи, повідомив «Курс».

«Я написала, що я не згідна вакцинуватися. Бо вакцинуватись чи не вакцинуватися – це моя воля. Які я вважала за потрібне прививки, я зробила. Це є медичне дослідження, і я не хочу робити на собі експеримент», – заявила Бусько.

На прохання голови громади Ігоря Лукашевича вдягнути маски Стахів і його однодумці огризалися: «Застав мене вдіти маску. Ти хто?… Геноцидник!.. Ти щось заплутався…»

До ліцею викликали поліцію. Коли правооохоронці приїхали, провокатори вимагали у них поновити Бусько на роботі. Відтак погрожували правоохоронцям «народним затриманням» та вимагали припинити відеозйомку. Хоча при цьому самі вели пряму трансляцію у соцмережах.

Голова Єзупільської громади Ігор Лукашевич та директор Єзупільського ліцею написали заяви у поліцію про перешкоджання освітнього процесу.

У цьому освітньому закладі заголом 61 працівник, лише Галина Бусько відмовилася вакцинуватися чи робити ПЛР-тести, проте хоче продовжувати працювати.

Як вона сама повідомила, щоб відстояти свої права, написала у групу «Права людини Івано-Франківськ», аби допомогли.

«На відміну від поліції, Остап і його друзі намагалися мені допомогти», – написала вчителька після акції у школі.

Для цього з допомогою заїжджих вакцинаторів вона зібрала підтримку: батьки учнів, яких навчала Галина Бусько, написали заяви до директора ліцею про те, що вони не заперечують, щоб з їхніми дітьми працювала невакцинована учителька. Як заявила у підсумку Галина Бусько, завтра вона має намір вийти на роботу.

Остап Стахів зривом освітнього процесу в ліцеї не обмежився, а дав «правове» трактування їхніх дій: мовляв, і він, і його колеги, і учителька вирішили керуватися ст.60 Конституції України напряму.

Більше того, Остап Стахів, не попереджаючи свою аудиторію про наслідки таких дій, звертається до чоловіків – закликає брати з нього приклад і намагатися потрапити і в освітні заклади, і в держоргани без Covid-сертифікатів і без актуальних негативних ПЛР-тестів на Франківщині та по всій Україні.

Крім цього, пропонує приєднатися до його громадського руху й отримати журналістське посвідчення. Варто зауважити, що ані правозахисником, ані журналістом Остап Стахів за фахом не є. За даними «ЧЕСНО», Остап Стахів закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «менеджмент організацій».

Він є керівником ГО «Ідея нації», ГО «Народне телебачення», засновником БО «Фонд "Червона русь"» та фіндиректором ТОВ «Добра Ідея».

У 2007 році балотувався до Верховної Ради України за списком партії «Свобода». У 2014 році балотувався як самовисуванець до Верховної Ради України 8-го скликання по 117 округу Львова.

У 2015 році балотувався у мери міста Винники та до Винниківської міськради від «Української республіканської партії».

У 2017 році подав до суду на депутата Львівської міськради Любомира Босаневича, який у закритому чаті назвав Стахіва псевдоактивістом і надав відео, де його кидають у смітник зі звинуваченнями у «проплачених акціях» у 2016 році. Під час судового розгляду Стахів позовну заяву забрав.

У 2019 році балотувався як самовисуванець до Верховної Ради України 9-го скликання по 117 окрузі у Львові. Не був обраний до парламенту.

У 2020 році Остап Стахів спричинив ряд інцидентів у контексті пандемії COVID-19. Зокрема, 9 травня Стахів увійшов до приміщення Чернівецької обласної клінічної лікарні без засобів індивідуального захисту та намагався потрапити до інфекційного відділення. Лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк повідомив, що судитиметься зі Стахівим через наклеп. В Івано-Франківську поліція проводить перевірку за фактом законності ревізій Стахівим лікарень, де приймають хворих із підозрою на COVID-19. Також Stopfake 1 та 14 травня 2020 року, а VoxUkraine у травні і червні 2020 року звинуватили Стахіва у поширенні фейків та маніпуляцій про коронавірус.

28 серпня 2020 року заявив, що балотуватиметься на посаду голови Львівської ОТГ. У вересні того ж року Стахіва було зареєстровано кандидатом від партії «Ідея нації».

Нагадаємо, з 8 листопада невакцинованих освітян відсторонюють від роботи. Відповідні вимоги передбачені «карантинною» постановою №1236.

Фото facebook.com/people/Ostap-Stakhiv