Перша жінка-прем’єр Швеції протрималася на посаді лише кілька годин.

Проте, за твердженням експертів, вона має великі шанси знову очолити уряд.

 

 

Соціал-демократка Маґдалена Андерссон (Magdalena Andersson), обрана у середу, 24 листопада, прем'єр-міністеркою Швеції, протрималася дуже недовго: вже за кілька годин після призначення вона подала до демісії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС

 

Причиною відставки стало рішення Партії зелених вийти із коаліції з Соціал-демократичною робітничою партією Швеції, чиєю лідеркою і є пані Андерссон. Це рішення, своєю чергою, стало наслідком того, що парламент відмовився схвалити поданий нею бюджет країни.

 

Бюджет, запропонований урядом, було відхилено на користь варіанта опозиції, до якої входить правопопулістська партія «Шведські демократи».

 

Андерссон спочатку заявила, що зможе керувати країною і з бюджетом, розробленим опозицією, проте «зелені» полишили коаліцію через те, що у розробці бюджету брали участь «Шведські демократи».

 

Спікер парламенту тепер розпочне новий раунд перемовин з партійними лідерами. Ці консультації можуть призвести до того, що кандидатура Андерссон знову буде виставлена ​​на голосування в парламенті. За твердженням експертів, її шанси повернутися на посаду прем'єр-міністра досить високі: «зелені» готові знову підтримати її кандидатуру, а Партія центру пообіцяла під час голосування утриматися, що на практиці означає підтримку. За Андерссон готова голосувати і Ліва партія. Якщо ці наміри буде реалізовано, Андерссон зможе очолити кабінет меншості.

 

Нагадаємо, що Маґдалена Андерссон стала першою в шведській історії прем'єр-міністеркою. До її призначення Швеція була єдиною скандинавською країною, яка ніколи раніше не обирала жінку за національного лідера. На цій посаді пані Андерссон заступила свого однопартійця Стефана Льовена (Stefan Löfven)

25.11.2021

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