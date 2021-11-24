Уряд Швеції вперше очолила жінка.

Експерти прогнозують новій прем’єрці складне політичне життя.

Соціал-демократка Маґдалена Андерссон (Magdalena Andersson) стала першою в шведській історії прем'єр-міністеркою. До її призначення Швеція була єдиною скандинавською країною, яка ніколи раніше не обирала жінку за національного лідера. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. На цій посаді пані Андерссон заступила свого однопартійця Стефана Льовена (Stefan Löfven).

54-річна Маґдалена Андерссон була затверджена парламентом Швеції – Ріксдаґом. Згідно зі шведськими законами, для обрання на посаду прем'єра потрібно, щоб більшість членів парламенту не проголосували проти.

Проти обрання лідерки Соціал-демократичної робітничої партії Швеції Маґдалени Андерссон виступило менше половини депутатів – 174 парламентарі з 349. 117 депутатів її підтримали, ще 57 утрималися, що принесло їй перемогу з мінімальним відривом.

Обрання пані Андерссон керівницею уряду меншості відбулося за домовленістю Соціал-демократичної робітничої партії з опозиційною Лівою партією в обмін на згоду підвищити пенсії для шведів. Нова прем’єрка також заручилася підтримкою коаліційних партнерів – Партії зелених та Центристської партії.

Експерти прогнозують новій прем’єрці складне політичне життя. Адже праві опозиційні партії попередили, що мають намір відхилити урядовий бюджет. Але й центристська партія, яка хоч і проголосувала за обрання Андерссон, вже заявила, що не підтримає фінансових пропозицій уряду, якщо ті будуть занадто лівими.

За фахом Маґдалена Андерсон економістка. Вона закінчила Стокгольмську школу економіки, де у 1992 році отримала ступінь бакалавра в галузі ділового адміністрування та економіки. У 1995 році вона продовжила своє навчання у Гарвардському університеті.

Свою політичну кар'єру вона розпочала 1996 року як політичний радник прем'єр-міністра Ганса Йорана Перссона (Hans Göran Persson). 2014 року Андерссон стала міністром фінансів Швеції. До неї жінок на цій посаді також не було.