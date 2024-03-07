Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО.

Представники країни передали ратифікаційні документи державному секретареві Сполучених Штатів.

Шведський прем'єрміністр Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) і міністр закордонних справ Тобіас Білльстрем (Tobias Billström) передали у Вашінґтоні в четвер, сьомого березня, державному секретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкену ратифікаційні документи щодо членства країни в НАТО. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Відтак процес вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, який тривав останні два роки, успішно завершився. Швеція офіційно долучилася до НАТО, ставши 32-м членом західного військового блоку. У понеділок, 11 березня, як очікується, прапор Швеції буде піднятий над штабквартирою Альянсу в Брюсселі. «Хороші речі приходять до тих, хто чекає», – сказав Блінкен, приймаючи документи.

«Коли Путін розпочав свою жорстоку аґресивну війну проти народу України, він думав, що зможе послабити Європу та розколоти НАТО. Натомість у травні 2022 року Швеція та Фінляндія ухвалили історичне рішення подати заявку на повноправне членство в НАТО… Завершення процесу вступу Швеції до НАТО зробило Альянс кращим. НАТО після вступу сьогодні Швеції стало більш згуртованим, впевненим у собі та динамічним союзом 32 країн», – заявив президент США Джо Байден, коментуючи цю новину.

«Це історичний день. Тепер Швеція займе своє законне місце за столом переговорів НАТО, маючи рівне право голосу при формуванні політики та рішень Альянсу. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, а Швецію – безпечнішою. Я з нетерпінням чекаю підняття прапора країни в штабквартирі НАТО в понеділок», – написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у соцмережі X.

Швеція разом із Фінляндією, яка вступила до НАТО у квітні минулого року, вирішила відмовитися від нейтралітету та приєднатися до Альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Обидві країни подали заявку на вступ одночасно, проте приєднання Швеції затягнулося через позицію двох інших членів НАТО — Туреччини та Угорщини. Парламент Угорщини схвалив приєднання Швеції щойно 26 лютого, цього тижня документ підписав новий президент країни Тамаш Шуйок (Sulyok Tamás). Туреччина дала зелене світло для Стокгольма наприкінці січня.