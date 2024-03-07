Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО.

Представники країни передали ратифікаційні документи державному секретареві Сполучених Штатів.

 

 

Шведський прем'єрміністр Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) і міністр закордонних справ Тобіас Білльстрем (Tobias Billström) передали у Вашінґтоні в четвер, сьомого березня, державному секретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкену ратифікаційні документи щодо членства країни в НАТО. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Відтак процес вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, який тривав останні два роки, успішно завершився. Швеція офіційно долучилася до НАТО, ставши 32-м членом західного військового блоку. У понеділок, 11 березня, як очікується, прапор Швеції буде піднятий над штабквартирою Альянсу в Брюсселі. «Хороші речі приходять до тих, хто чекає», – сказав Блінкен, приймаючи документи.

 

«Коли Путін розпочав свою жорстоку аґресивну війну проти народу України, він думав, що зможе послабити Європу та розколоти НАТО. Натомість у травні 2022 року Швеція та Фінляндія ухвалили історичне рішення подати заявку на повноправне членство в НАТО… Завершення процесу вступу Швеції до НАТО зробило Альянс кращим. НАТО після вступу сьогодні Швеції стало більш згуртованим, впевненим у собі та динамічним союзом 32 країн», – заявив президент США Джо Байден, коментуючи цю новину.

 

«Це історичний день. Тепер Швеція займе своє законне місце за столом переговорів НАТО, маючи рівне право голосу при формуванні політики та рішень Альянсу. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, а Швецію – безпечнішою. Я з нетерпінням чекаю підняття прапора країни в штабквартирі НАТО в понеділок», – написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у соцмережі X.

 

Швеція разом із Фінляндією, яка вступила до НАТО у квітні минулого року, вирішила відмовитися від нейтралітету та приєднатися до Альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Обидві країни подали заявку на вступ одночасно, проте приєднання Швеції затягнулося через позицію двох інших членів НАТО — Туреччини та Угорщини. Парламент Угорщини схвалив приєднання Швеції щойно 26 лютого, цього тижня документ підписав новий президент країни Тамаш Шуйок (Sulyok Tamás). Туреччина дала зелене світло для Стокгольма наприкінці січня.

07.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Шевченко: «ЦВІТ»
9 березня у Гарнізонному храмі св.ап. Петра і Павла — вечір «ЦВІТ», присвячений до дня народження Тараса Шевченка, його поезія лунатиме голосом народної пісні та сучасних композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
07.03.24 | | Штука
Музична Шевченкіана в Музеї митрополита Андрея
10 березня о 17.00 у Львові відбудеться поетично-музичний Шевченківський вечір, присвячений пам’яті Кобзаря, із циклу Наталії Ревакович та о. Севастіана Дмитруха «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея».
06.03.24 | | Штука
742-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 23 атаки) та Новопавлівському (відбито 39 атак) напрямках
06.03.24 | | Україна
Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»
6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької  –  прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які  можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела. 
05.03.24 | | Штука
Політика трохи haute couture
Юрко ТИМЧУК
Про фацета, що хоче колонізувати Марс (після того, як він ліквідує НАТО), згадувати не варто – бо і без персонажа, іменем якого названо вулицю в Березані, було багато цікавого
05.03.24 | | Україна
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється  75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.  
04.03.24 | | Штука
Мозок "програмований" вчитися у людей, які нам подобаються
Розуміння коренів поляризації та опору до нових знань з точки зору базових функцій мозку дає змогу глибше зрозуміти складні моделі поведінки
04.03.24 | | Наука
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.