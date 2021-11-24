"Динамо" програло "Баварії" і вилетіло із єврокубків.

 

Київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії" у п'ятому турі Ліги чемпіонів – 1:2. Таким чином, київська команда втратила шанси піднятися вище останнього місця у своїй групі й весною пропустить не лише плей-оф Ліги чемпіонів, а й Лігу Європи, други за статусом клубний турнір. 

 

 

Гра проходила на НСК "Олімпійський". У Києві саме випав перший сніг.

 

Гості відкрили рахунок на 14-й хвилині – красивим голом відзначився нестримний польський форвард Роберт Левандовский.

 

Подвоїв перевагу мюнхенців француз Кінгслі Коман на 42-й хвилині.

 

Загалом, "Динамо" незле грало у першому таймі, мало кілька хороших моментів забити гол.

 

У другому таймі "біло-сині" на самому старті мало прекрасний шанс відзначитися, але не скористався своїм моментом Шапаренко.

 

На 70-й хвилині гри "Динамо" провело видовищну атаку на ворота "Баварії" і завдяки удару Дениса Гармаша забило гол – перший у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. 

 

"Динамівці" мали шанси звести рахунок до ремісу, але не потрафили.

 

 

В іншому матчі групи "Бенфіка" на виїзді проти "Барселони" зуміла вистояти на нічию.

 

Таким чином, за підсумками п'ятого туру в активі "Динамо" є лише один пункт. Перше місце собі ґарантувала "Баварія" (п'ять матчів – п'ять перемог, 15 балів), а далі йде іспанська "Барселона" (7 очок). Португальська "Бенфіка" має 5 балів, і навіть якщо кияни зможуть в останньому турі виграти у португальського клубу, це не допоможе їм наздогнати конкурентів.

 

24.11.2021

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