"Шахтар" удруге програв "Реалові" в Лізі чемпіонів.

Донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалові" у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів в Іспанії – 2:1.

"Шахтар" пропустив гол іде до середини першого тайму через помилку Марлона. Бразильський захисник втратив м'яча перед власними воротами, Вінісіус Жуніор віддав пас на Каріма Бензема – і той трафив у ворота безперешкодно.

Втім, перед цим і донецька команда мала чудову нагоду забити – на 10-й хвилині Алан Патрік влучив у стійку.

Перед свистком на перерву "Шахтар" відігрався – на 39 хвилині Патрік скинув м'яча на Фернандо, а той потужно пробив під поперечину.

На 61-й хвилині Вінісіус знову віддав гольову передачу, і знову на Бензема, – "Реал" переміг.

"У цьому матчі, наприклад, ми грали не дуже добре, але ми виграли, а найважливіше – це 3 очки. Неможливо завжди грати добре... Сьогодні суперник був чудовий", – прокоментував Бензема після матчу.

"Ми зіграли дуже якісний поєдинок на "Сантьяго Бернабеу". Прикро, що їдемо звідси дуже злими, без очків, бо ми грали чудово", – заявив головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.