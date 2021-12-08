"Шахтар" завершив виступи у єврокубках безславним голом на останніх секундах.

 

Донецький "Шахтар" ремісував із молдовським "Шерифом" в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів – 1:1. Донецька команда втратила перемогу на останніх секундах.

 

 

Упродовж матчу "Шахтар" виглядав сильнішим і створив чимало небезпечних моментів. На 42-й хвилині матчу Сергій Кривцов виконав пас у карний майданчик на Фернандо, той розвернувся і проштовхнув м'яч повз голкіпера.

 

Іще двічі "Шериф" рятувала рамка воріт.

 

Команда Юрія Вернидуба з Тирасполя в кінцівці притисла "Шахтар" до воріт, і за 15 секунд до завершення часу все-таки зуміла зрівняти рахунок у матчі – відзначився Ніколов.

 

"Шахтар" здобув лише два пункти на груповому етапі – ремісувавши з італійським "Інтером" і, власне, "Шерифом". Донеччани фінішували на останній сходинці у своєму квартеті. А "Шериф" (7 очок) навесні зіграє у плей-оф Ліги Європи. "Інтер" та "Реал" продовжать виступи у плей-оф Ліги чемпіонів.

 

08.12.2021

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