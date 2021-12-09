"Динамо" програло "Бенфіці" в останньому матчі Ліги чемпіонів. Забив Яремчук.

Київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" в останньому турі Ліги чемпіонів – 0:2. Кияни завершили виступ у єврокубках на останньому місці, набравши один пункт.

На початку гри Віктор Циганков змарнував прекрасний гольовий момент і не влучив у порожні ворота після знаменитого проходу Віталія Буяльського.

Португальці відповіли серією гострих атак. На 16-й хвилині гол у ворота киян забив Роман Яремчук, форвард національної команди України з футболу, колишній нападник "Динамо".

Через 6 хвилин Жілберту подвоїв перевагу "Бенфіки".

Львів'янин Яремчук прокоментував після гри: "То прекрасне відчуття. Завжди приємно забивати у Лізі чемпіонів".

Напередодні донецький "Шахтар" теж припинив виступи у єврокубках, ремісувавши вдома із тираспольським "Шерифом".