"Динамо" програло "Бенфіці" в останньому матчі Ліги чемпіонів. Забив Яремчук.

 

Київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" в останньому турі Ліги чемпіонів – 0:2. Кияни завершили виступ у єврокубках на останньому місці, набравши один пункт.

 

 

 

На початку гри Віктор Циганков змарнував прекрасний гольовий момент і не влучив у порожні ворота після знаменитого проходу Віталія Буяльського. 

 

Португальці відповіли серією гострих атак. На 16-й хвилині гол у ворота киян забив Роман Яремчук, форвард національної команди України з футболу, колишній нападник "Динамо".

 

Через 6 хвилин Жілберту подвоїв перевагу "Бенфіки".

 

Львів'янин Яремчук прокоментував після гри: "То прекрасне відчуття. Завжди приємно забивати у Лізі чемпіонів".

 

Напередодні донецький "Шахтар" теж припинив виступи у єврокубках, ремісувавши вдома із тираспольським "Шерифом".

 

09.12.2021

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