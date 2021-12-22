Конкурсна комісія завалила обрання антикорупційного прокурора.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосила результати кандидатів. Але переможця так і не обрали.

Про це повідомляє Hromadske.

Конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів. Однак результати не затверджували, зокрема через «процедурні питання».

Представники міжнародної спільноти у комісії наполягали на визначенні переможця без зволікань, але голова комісії Катерина Коваль висловлювала побоювання легітимністю такого результату у зв’язку з рішенням ОАСК.

"Нам необхідно скасувати рішення ОАСК, а потім ухвалювати рішення", - сказала вона.

Центр протидії корупції назвав поведінку комісії "ганьбою".

"Плюють в обличчя українцям. Плюють в обличчя західним партнерам. Соромно і бридко було дивитись сьогоднішнє засідання з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Контрольовані Банковою члени комісії за висмоктаними з пальця причинами відмовились затвердити ними ж проставлені та оголошені бали. Чесно, не уявляємо як міжнародники вже півтора роки терплять цей цирк. Сьогодні члени комісії тупо взяли і не підняли руки. Тупо влаштували саботаж... Це боротьба з корупцією, яку обіцяв Зеленський?", - прокоментували у ЦПК.

21 грудня комісія зібралася у повному складі для проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів та визначення переможців конкурсу.

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу для обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там пояснили, що таке рішення ухвалили через зміни у законодавстві.

Обрати нового очільника антикорупційної прокуратури має конкурсна комісія, сформована Верховною Радою. До неї увійшли як представники парламенту, так і міжнародні експерти. Ключовий етап конкурсу з відбору керівника САП мав відбутися ще 9 жовтня. Але засідання комісії зірвалося, оскільки не прийшли деякі члени комісії. Це ж сталося і на засіданні 25 листопада. Зрив відбору розкритикував і президент Володимир Зеленський, і посольство України у США.

Ще до того євродепутат і речник групи Європейської народної партії з питань закордонних справ Міхаель Галер попереджав Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблемну процедуру відбору керівника САП. Він наголошував, що призначення сумнівних кандидатів до комісії становить ризик для фінансової підтримки, яку Україні надають МВФ та Європейський Союз.

Прозорий конкурс на обрання керівництва САП і НАБУ є умовою для безвізового режиму України з Євросоюзом.