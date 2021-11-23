Резніков: США і Велика Британія пообіцяли рішучий захист, а не лише "стурбованість".

Міністри оборони Сполучених Штатів Америки та Великої Британії запевнили Олексія Резнікова у безумовній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також готовності вдатися до рішучих дій на її захист.

Про це міністр оборони України сказав у інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Ми говорили про те, що висловлювати стурбованість і занепокоєння немає часу. Мене запевнили у безумовній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Також мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу про готовність вдаватися до рішучих кроків на випередження", – заявив він.

Олексій Резніков додав, що це стосуватиметься політичних та економічних кроків, зокрема певної допомоги Україні. З його слів, американські партнери посилають чіткі сигнали, що російська агресія і пряме втручання на територію України дорого обійдеться Кремлю.

Міністр певен, що Росія дослухається лише до рішучих кроків.

"Кремль має товсті та високі стіни ,й не чує про занепокоєння. Він сприйматиме лише активні дії", – пояснив Олексій Резніков.

Голова Міноборони констатував, що активність Росії спрямована на дестабілізацію всередині України, всередині країн НАТО та ЄС.

При тім Резніков не виключив і прямого вторгнення. "Маю надію, що в Кремлі рішення про вторгнення не ухвалювали, хоча потенційно в них така можливість є", – вважає міністр.

Голова Міноборони запевнив, що Україна готова оборонятися.

"Ми вчимося чинити опір уже восьмий рік поспіль. В Україні ухвалено відповідний закон про національний спротив і всеохоплюючу оборону, який набуде чинності з 1 січня 2022 року. У нас у резерві є понад 200 тисяч українців, які пройшли через цей фронт і мають відповідний досвід. Вони добровільно зголосилися бути в цьому резерві. У разі необхідності розгортання батальйонів територіальної оборони відбуватиметься відповідно до закону. Тому ми готові", – запевнив міністр.

Згідно з законом, у межах системи територіальної оборони можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Олексій Резніков визнав, що найслабкішими точками в обороні України є море і повітряний простір.

"Небо і вода – це два напрямки, які критично потребують розвитку задля захисту", – констатував міністр.