У Львові безпритульних вакцинуватимуть від Covid-19.

 

У Львові відкриють пункт вакцинації для бездомних, щоб вони могли вберегти себе від загрози коронавірусної інфекції. Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на вул. Кирилівській, 3а, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

 

 

Пункт вакцинації працюватиме у п’ятницю, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

 

«Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів», – розповів в. о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

 

Львівська міськрада організує пункт вакцинації для безпритульних. Його розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а.

 

Львівських бездомних поінформують про можливість отримати вакцину – інформацію поширюватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони роздають їжу бездомним.

 

До втілення ініціативи долучаються ГО «Благоустрій рідного міста», ЛМГО Спільнота взаємодопомоги «Оселя», БФ «Там де живе надія», релігійна громада храму Христового воскресіння, ГО «Вектор допомоги», БФ «Серця надії», Корпорація добрих справ, «Еліос Львів», Спільнота святого Егідія, УПЦ, ГО «Тарілка».

 

 

Як відомо, попри деяке зниження темпів захворюваності на коронавірусну інфекцію, у Львові та на Львівщині продовжує діяти «червона» зона карантину. Відсьогодні всі учні повернулися до навчання у школах. Тим часом невакциновані особи не можуть користуватися послугами громадського транспорту.

 

Додамо, тимчасові пункти вакцинації у Галичині розташовують і у храмах УГКЦ.

 

Фото city-adm.lviv.ua, vinrda.gov.ua

 

 

22.11.2021

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