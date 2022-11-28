На Львівщині стрімко зростає захворюваність на грип.

На Львівщині зростає захворюваність на грип. Якщо раніше лабораторно підтверджували циркуляцію вірусу грипу типу А, то минулого тижня у лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України виявили і циркуляцію вірусу грипу типу В, повідомила генеральна директорка Центру, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

«Методом ПЛР на Львівщині підтверджено 460 випадків (457 грипу А та три –грипу В). Активно триває вакцинація проти Covid-19 та грипу. У той же час захворюваність на коронавірус на Львівщині знижується», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.



Хворіють на грип як мешканці Львова, так і різних районах області. Хворих стає дедалі більше. Якщо 8 листопада у лабораторії Центру під час досліджень отримали 40 позитивних результатів, то наприкінці місяця – 460. При цьому циркулюють штами вірусу грипу А і В.



Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть такі штами грипу:

• вірус, подібний до A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

• вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).



