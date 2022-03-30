На Львівщину прибули вакцини від covid-19 "Comirnaty" та "Moderna".

Сьогодні на Львівщину доставили вакцини проти коронавірусної інфекції: "Comirnaty" (5 850 доз) та "Moderna" (2 000 доз).

«В теперішній складній ситуації ми все ще намагаємось контролювати пандемію та робити все, аби громадяни не відчували потреби в вакцинах. Як відомо з історії, війна це найкращий друг інфекційних захворювань», - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

Тож всіх охочих, які ще не отримали свою дозу захисту, осіб, які вимушено прибули з інших областей, закликають провакцинуватись на Львівщині.

Нагадаємо, що щеплення від ковіду можна отримати у закладах охорони здоров'я області, попередньо звернувшись до сімейних лікарів. Окрім того, нагадуємо перелік пунктів щеплень, розташованих найближче до державного кордону - інформація за посиланням.