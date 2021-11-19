У Львові у понеділок старшокласники відновлять навчання у школах.

У Львові з понеділка, 22 листопада, учні 5 – 11 класів повернуться до навчання у школах, оскільки статистика захворювання дітей на коронавірус та госпіталізацій пішла на спад. Відповідне рішення сьогодні, 19 листопада, ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

При цьому школи мають працювати з дотриманням вимог «червоної» зони карантину: вимагається стовідсоткова вакцинація педагогів та обслуговуючого персоналу, або актуальний ПЛР-тест з негативним результатом.

Також з понеділка, 22 листопада, у місті відновлять роботу гуртки, секції та заклади культури.

«Якщо під час моніторингу будуть випадки захворювання в школах, такі класи будуть відправлятися на самоізоляцію. Вимоги на секціях – 50% заповнення, усі вакциновані, відвідувачі-батьки – теж», – прокоментував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Проте, поки що Львів продовжує перебувати у «червоній зоні».

Відтак, за рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, з п'ятниці по неділю моніторингові групи, які перевіряють дотримання правил карантину закладами громадського харчування та розважальними закладами, працюватимуть у три зміни, до 1:00.

Нагадаємо, навчання у школах для учнів 1-4 класів у Львові відновили з 15 листопада.

Фото city-adm.lviv.ua, unian.ua