У Львові запустили кампанію збору коштів для допомоги безхатькам.

 

У Львові Спільнота «Емаус-Оселя» та Спільнота Святого Егідія, які стало допомагають безхатькам – роздають обіди, речі, допомагають соціалізуватися,  запустили кампанію «Допоможіть нам допомагати бездомним людям».

 

 

Допомога здійснюється цільово, тому можна обрати конкретний внесок: перерахувати благодійну пожертву на засоби гігієни та одяг – 50 гривень, на харчування – 80 гривень, на медикаменти – 150 гривень, або комплексно – 250 гривень. Перекази слід здійснювати на картку Приватбанку 4246001002524076 ГО «Спільнота взаємодопомоги Оселя» із призначенням «благодійна пожертва бездомним людям».

 

 

Також організатори, зокрема Фундація духовного відродження, закликають поширювати допис про кампанію «Допоможіть нам допомагати бездомним людям» та заангажовувати до участі у ній друзів.

 

Загалом радять допомагати безхатькам усвідомлено та дотримуватися таких порад:

 

Поговоріть з людиною, запитайте її ім'я, запитайте, чи потрібна їй ваша допомога. Бездомні люди не відчувають себе комусь потрібними, і в результаті – стають непотрібними самі собі. Тому варто продемонструвати, що вам не байдуже.

 

Замість милостині запропонуйте їжу або чай.

 

Не зачиняйте під’їзди в холодну пору року. Трошки тепла у мороз може врятувати комусь життя.

 

Якщо ви бачите бездомну людину, яка потребує лікарської допомоги, викличте швидку.

 

Дайте бездомній людині інформацію про те, де можна поїсти, привести себе в порядок, переночувати.

 

Всіляко підтримуйте організації, які надають допомогу бездомним людям фінансово, матеріально, волонтерськи.

 

Віддайте непотрібний вам, але ще добрий одяг організаціям, які опікуються безпритульними людьми.

 

 

Пам’ятайте, що отримуючи лише матеріальну підтримку, потребуюча особа не розвивається, а залишається пасивним споживачем. Тому варто скерувати безпритульну людину в організації, які не ставлять особу в позицію клієнта, а допомагають їй набути відчуття, що вона сама здатна здійснювати зміни в собі та навколо себе шляхом соціального навчання.

 

Зазначимо, на краудфаудинговій платформі Спільнокошт триває кампанія зі збору коштів для спільноти взаємодопомоги «Оселя» на придбання нового авто, яким осельчани перевозять зібрані у місті вживані речі для роздачі потребуючим та продажу за добровільні внески у соціальній крамниці. Уже зібрано 183 700 гривень із заявлених 200 тисяч гривень.

 

Фото facebook.com/foundation.la.ugcc

11.10.2021

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