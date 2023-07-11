У Росії хочуть запровадити «трудову реабілітацію» для безхатьків.

Експерти висловлюють побоювання, що це легалізує трудове рабство.

 

 

Члени Ради з піклування в соціальній сфері при уряді та Громадській палаті Російської Федерації запропонували виявляти безпритульних людей, ідентифікувати їх за допомогою поліції та відправляти на «трудову реабілітацію». Про це повідомило російське видання «Ведомости» з покликом на листа, який члени урядової ради Наталія Починок та Олена Тополєва-Солдунова надіслали до міністерства праці та міністерства охорони здоров’я РФ.

 

Разом із листом Починок та Тополєва-Солдунова надіслали в згадані інстанції проєкт «Порядку взаємодії між органами державної влади та організаціями з виявлення та життєоблаштування осіб без певного місця проживання», розроблений мінсоцрозвитку Підмосков'я. Автори пропонують відомствам взяти документ за основу та використовувати його у всіх російських реґіонах.

 

Відповідно до цього проєкту безпритульних можуть виявляти не лише правоохоронні органи та соціальні організації, а й фізичні та юридичні особи. Усі вони можуть повідомляти про виявлення безхатьків за телефоном 112. Через 20 хвилин після дзвінка на місце має приїхати швидка допомога, а також співробітники поліції. Безхатька повинні завезти до відділку поліції, де йому проведуть дактилоскопію та ідентифікацію особистості, а інформацію про нього передадуть до центру соціальної адаптації.

 

Працівники центру визначать подальшу схему дій. Далі безпритульних чоловіків передбачається скерувати до «соціально-трудових будинків», а жінок — до кризових центрів.

 

Багато експертів розкритикували цю ініціативу, вказуючи, що вона суперечить чинному російському законодавству щодо добровільності працевлаштування. Директор благодійної організації «Ночлежка» Данило Краморов, зокрема, зазначив: «Це форма трудового рабства, коли людина працює за їжу чи проживання. Вийти з такої системи складно».

11.07.2023

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