Зеленський привітав українців із Днем свободи. Біля меморіалу його засвистали.

 

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи. У своєму зверненні він згадав слово "майдан" один раз.

 

Володимир Зеленський біля меморіалу Небесній сотні в Києві

 

Президент заявив у своєму зверненні, що сам День гідності і свободи 21 листопада дає відповідь на питання, хто такі українці та що для них головне.

 

"Для нас гідність і свобода – це свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить занадто гучно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – ось тоді буває занадто гучно. Коли влада не чує українського народу – тоді буває занадто гучно. Тому ми вільні. Вільні творити майбутнє. І маємо пишатися цим. Не задирати носа. Але й не опускати очей", – сказав Зеленський.

 

Керівник держави додав, що українці заплатили й продовжують платити велику ціну за свободу й ніколи не забудуть всіх, хто віддав за Україну своє життя. "І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться", – запевнив він.

 

Зеленський згадав як приклад свободи та гідності поведінку українських моряків у російському полоні. "Вони не поводилися як в'язні. А залишились офіцерами і бійцями. Бо не втратили гідності. І довели, що на чужині, в полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною. Бо воля – це не відсутність кайданів на руках. Це відсутність тюрми в головах", – заявив Президент.

 

Володимир Зеленський згадав і про Василя Стуса: "Коли Україною прокотилася хвиля арештів творчої молоді, на прем’єрі «Тіней забутих предків» Параджанова він підвівся і сказав: «Усі, хто проти арештів, встаньте». Кілька людей підвелося, потім більше, потім більше. Не всі. Але й не один. Стус знав, що, зробивши це, може втратити свободу. Але знав, що, не зробивши, точно втратить гідність".

 

Також Зеленський перелічив серед достойників і Омеляна Ковча. "Священник, який рятував євреїв у Голокост, видаючи їм метрики про хрещення. За це потрапив у концтабір Майданек. І щоб не втратити гідність, був змушений назавжди втратити свободу. У листі він просив вибачення у своїх дітей, що не погодився на дострокове звільнення й залишається тут. «Я потрібен тут цим людям. Відчуваючи, що скоро загинуть, вони всі приходять до мене на сповідь. Якщо піду – вони залишаться без надії. У них уже забрали гідність, честь, свободу, домівку, рідних, імена, скоро заберуть життя. Я не дам забрати в них надію»", – сказав Президент.

 

А ще згадав і актора Леоніда Бикова з фільму "У бій ідуть тільки старці", який "не поступився принципами й творчою свободою".

 

Володимир Зеленський заявив, що 21 листопада – це день "про людей, які мають гідність. І свободу".

 

"Як і всі, хто стояв на Майдані, на барикадах, на граніті. У 1990-му, у 2004-му і 2014-му. Як ті, хто потім зустрівся в окопах на сході нашої держави, захищаючи її. Всі. Різні. І хлопці із Західної, и пацаны с Юго-Востока. Різномовні. Волиняни, одесситы, галицькі, дніпровські, закарпатці, буковинці. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. З Харкова, з Тернополя, з Кривого Рогу, з Івано-Франківська. Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький, Запоріжжя. З Києва. С Донбасса, с Луганщины, из Крыма. Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватись. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому – свободу", – резюмував Зеленський.

 

 

Вранці Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих учасників Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. У церемонії також узяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

 

Очільники держави відмовилися від спілкування з журналістами, зокрема не стали коментувати події навколо “вагнерґейту”.

 

Частина присутніх вигукували Зеленському “Ганьба!”.

 

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