До Дня Гідності та Свободи у Львові відбулася тиха хода зі свічками.

 

Ввечері 20 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи і десятої річниці початку Революції Гідності, у Львові відбулася тиха хода зі свічками до меморіалу Героїв Небесної Сотні та захисників України.

За загиблих помолилися у церкві Святого Михайла, звідти хода пройшла до меморіалу Героїв Небесної Сотні.

 

 

До меморіалу прийшли студенти, військовий оркестр Національної академії сухопутних військ та львів’яни. Вони поставили свічки біля портретів загиблих героїв, там відбулася спільна молитва та підняли прапор України.

 

21 листопада пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували на Личаківському кладовищі. З Львівщини в пантеоні Небесної Сотні є 21 людина.

 

День Гідності та Свободи почали відзначати 21 листопада за указом Президента від 2014 року на честь Помаранчевої революції 2004 року та початку Революції Гідності 2013 року. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції студентів у відповідь на рішення тодішньої влади скасувати процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.


 

21.11.2023

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