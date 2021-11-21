У Радбезі РФ не виключають спалаху збройного конфлікту на кордоні.

 

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Гребьонкін не виключає виникнення збройного конфлікту на кордоні Росії. Він пов’язує можливу ескалацію, зокрема, з провокаціями із українського боку.

 

 

Про це Гребьонкін розповів у інтерв'ю офіційному російському виданню "Российская газета".

 

"Останнім часом ми є свідками значного підвищення військової та іншої активності країн НАТО у Чорноморсько-Азовському морському басейні, на західних напрямках і в Арктичному регіоні. Через те не знижується рівень загроз у прикордонному просторі, пов'язаних із можливим виникненням збройних конфліктів і інцидентів на державному кордоні", – заявив Гребьонкін.

 

Заступник секретаря Радбезу окремо наголосив на тому, що чекає ризиків з боку України.

 

“Унаслідок державного перевороту владу в Україні вже який рік утримують люди, які сповідують радикальний націоналізм, русофобію і безпідставно оголосили з власних кон’юнктурних міркувань нашу країну “агресором”. Цей фактор, безумовно, чинить вкрай негативний вплив на оперативне становище на російсько-українській ділянці державного кордону. Так, останнім часом зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку та щодо об’єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях”, – заявив Гребьонкін.

 

Заступник секретаря Радбезу РФ сказав, що на кордоні з Україною нібито відзначається зростання транскордонної злочинності, пов’язаної з організацією каналів незаконного переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також контрабандою наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів.

 

Він зауважив, що "триває деструктивна діяльність української влади з вчинення негативного інформаційного впливу на російських громадян", які мешкають у Криму, а також у прикордонних регіонах Росії. "Це відбувається в тому числі шляхом поширення через різні медійні ресурси спотворених та недостовірних відомостей про зовнішню та внутрішню політику нашої країни”, – описав Гребьонкін.

 

21.11.2021

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