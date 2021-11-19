Путін вважає, що Німеччина та Франція допомагають нищити "мінські домовленості".

 

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Францію та Німеччину у тому, що вони потурають намірам України демонтувати "мінські домовленості".

 

 

Про це Путін сказав на засіданні колегії Міністерства закордонних справ Росії у четвер, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфас". У четвер МЗС Росії опублікувало дипломатичну переписку Сергія Лаврова з головами МЗС Німеччини та Франції, що, на думку російської дипломатії, мало би свідчити про її відданість "мінським угодам".

 

"На словах наші партнери по "нормандському квартету" – ФРН, Франція – не заперечують значення "мінських угод"... Але насправді, на жаль, потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їхній демонтаж, що заводить переговори і саме врегулювання, на жаль, у безвихідь", – заявив російський президент.

 

Водночас Путін сказав, що "посередницькі зусилля" у контактній групі та "нормандському форматі" належить продовжувати, оскільки інших міжнародних механізмів врегулювання конфлікту немає.

 

19.11.2021

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