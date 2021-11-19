Парламент Австрії позбавив ексканцлера депутатської недоторканності.

Це дозволить слідчим органам продовжити розслідування за висунутими проти Себастьяна Курца корупційними звинуваченнями.

 

 

Національна рада – нижня палата парламенту Австрії – у четвер, 18 листопада, проголосувала за зняття депутатської недоторканності з колишнього канцлера країни Себастьяна Курца. Про це повідомив австрійський телеканал ORF. 16 листопада спеціальний комітет парламенту дав «зелене світло» на позбавлення Курця імунітету. Депутати парламенту мали технічно затвердити це рішення.

 

Рішення щодо ексканцлера депутати ухвалили одностайно. Воно дозволить продовжити розслідування у зв'язку з корупційними звинуваченнями щодо політика та його оточення, започаткованого австрійською прокуратурою у жовтні 2021 року.

 

Екскерівник уряду Австрії та його оточення підозрюють у підкупі популярної австрійської газети Österreich з метою публікації там позитивних статей про нього та його партію, а також у хабарництві та зловживанні службовим становищем. Слідство, зокрема, вважає, що Курц був причетним до фінансування за рахунок бюджетних коштів упереджених соцопитувань та інформаційних матеріалів, підготовлених на користь його політичної партії. За версією слідства, зловживання відбувалися у період із 2016 до 2018 року. Сам Курц рішуче відкидає висунуті проти нього інкримінації.

 

Дев’ятого жовтня Курц заявив про демісію з посади канцлера Австрійської Республіки. При цьому він залишився лідером Австрійської народної партії та депутатом парламенту. Наразі він є керівник партійної фракції в Національній раді.

 

Себастьян Курц вперше очолив уряд Австрії у грудні 2017-го у віці 31 року. У травні 2019 року його уряду на тлі скандалу, який отримав назву «Ібіцаґейт», було винесено вотум недовіри. Тоді Курц пішов у відставку з посади канцлера, проте повернувся на цю посаду за підсумками дострокових парламентських виборів.

19.11.2021

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