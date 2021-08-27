Колишнього віцеканцлера Австрії засудили за корупцію.

Скандал навколо лідера прокремлівської ультраправої Австрійської Партії свободи Гайнца-Крістіана Штрахе розгорівся в травні 2019 року.

 

 

Колишній віцеканцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) був засуджений до 15 місяців позбавлення волі умовно у справі про корупцію, пов'язаному зі скандалом «Ібіца-ґейт». Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомив австрійський телеканал ORF з покликом на слова судді Вищого земельного суду Відня Клаудії Моравец-Лоїдольт (Claudia Moravec-Loidolt).

 

За її словами, Штрахе винен в тому, що 2017 року прийняв від приватної клініки Währing партійне пожертвування, за що надав їй пільги. «Хронологія подій не залишає місця для сумнівів», – наводить телеканал слова судді Моравец-Лоїдольт після судового засідання.

 

На той момент Штрахе був лідером прокремлівської ультраправої Австрійської партії свободи (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ), яка згодом увійшла в урядову коаліцію.

 

Нагадаємо, що в травні 2019 року в Австрії розгорівся внутрішньополітичний скандал під назвою «Ібіца-ґейт». Німецькі видання Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung поширили короткий уривок відеозапису 2017 року за участі Гайнца-Крістіана Штрахе і його помічника Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus). На кадрах, зроблених прихованою камерою, вони обговорювали з якоюсь російськомовної жінкою, котра видавала себе за племінницю російського олігарха, можливість надання їй спрощеного доступу до будівельних контрактів в Австрії в обмін на фінансову підтримку Австрійської партії свободи перед парламентськими виборами.

 

Публікація відеозапису призвела до відставки Штрахе з посади віцеканцлера Австрії. Його партія покинула урядову коаліцію з Австрійською народною партією. Кабінет міністрів на чолі з канцлером Себастьяном Курцом після винесення парламентом вотуму недовіри був відправлений до демісії. Це призвело до проведення у вересні минулого року дострокових парламентських виборів в Австрії.

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