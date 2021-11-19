У горах на Львівщині випав перший сніг.

На гірськолижних курортах Львівщини сьогодні, 19 листопада, випав перший сніг. Про це свідчить відео з вебкамер, встановлених на курортах, повідомив портал snig.info.

Зокрема, сніг падає на вершинах гір Плай, Тростян та Захар Беркут.

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що сьогодні на Львівщині буде хмарно, часом дощ, подекуди з мокрим снігом. Уранці та вдень місцями можливі значні опади.

«Пориви вітру очікуються до 15-20 метрів на секунду, температура повітря вночі буде +1-6°, вдень +5-10°. Такою ж погода буде і у Львові», — зазначено у повідомленні.

За даними Львівського гідрометцентру, 19 листопада на Львівщині температура вночі коливатиметься у межах 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла. У Львові буде хмарно, часом дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла. Можливе погіршення видимості під час опадів.

20 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

21 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий дощ. Вітер західний 9-14 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

Фото snig.info