Сейм Польщі схвалив поправки до закону про захист кордону.

Згідно з ними, буде дозволено тимчасово обмежувати свободу преси та пересування у прикордонному реґіоні.

 

 

Сейм Республіки Польща схвалив у середу ввечері, 17 листопада, зміни до закону про захист державного кордону. Про це повідомило Polskie Radio24. Новий закон дозволяє, зокрема, тимчасово обмежувати свободу преси та пересування у прикордонному реґіоні. Окрім того, документ розширює спектр заходів та засобів, які прикордонники зможуть вжити проти порушників кордону.

 

Проєкт закону подала на розгляд нижньої палати парламенту урядова фракція «Право і Справедливість» ще в понеділок, 15 листопада. Процедура його розгляду було проведено в екстреному режимі.  За зміни до закону проголосували 245 депутатів, проти – 167, утрималися – 25. Всі поправки, які вносили опозиційні партії, було відхилено.

 

Як зазначив депутат від ПіС Пйотр Калета (Piotr Kaleta) під час обговорення законопроєкту, зміни спрямовані на забезпечення ефективності дій прикордонної служби з метою захисту кордону у разі загрози державній безпеці чи громадському порядку. «Цей документ не про щось інше, а про надання законних можливостей прикордонній службі, щоб вона також могла застосувати прямі примусові заходи», – наголосив депутат.

 

Тепер документ розглядатиме верхня палата парламенту – Сенат, який може внести до нього свої зміни.

 

Представники опозиції розкритикували зміни до закону про захист державного кордону. На їхню думку, уряд країни на чолі з партією ПіС хоче скористатися масовим прибуттям мігрантів на білорусько-польський кордон, щоб обмежити доступ до інформації для журналістів, які критикують владу.

 

Нагадаємо, що ще на початку вересня Варшава оголосила режим надзвичайного стану в зоні на відстані трьох кілометрів від кордону з Білоруссю. Термін дії режиму, проте, спливає другого грудня і більше не може бути пролонґованим. Згідно із новим законопроєктом, надалі міністр внутрішніх справ Польщі зможе в умовах небезпеки запроваджувати заборону на відвідування певної прикордонної території для всіх осіб, крім місцевих мешканців. Робити винятки із цього правила, зокрема для журналістів, буде дозволено командиру місцевої прикордонної служби.

18.11.2021

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