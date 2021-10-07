Суд постановив заарештувати Януковича у справі про резиденцію "Межигір'я".

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича у справі про резиденцію "Межигір’я".

Про це повдоімляє "Громадське радіо".

"Обрати Януковичу Віктору Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше як через 48 годин із часу доставки Януковича В.Ф. до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу", – оголосила суддя Катерина Широка.

Наприкінці жовтня 2020 року ВАКС відмовив САП у заочному арешті Януковича у справі про заволодіння "Межигірʼям" через помилки під час досудового розслідування, а вже у липні 2021 року НАБУ і САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина.

25 серпня ВАКС дозволив НАБУ проводити заочне розслідування привласнення "Межигірʼя" Януковичем і його сином. НАБУ розслідувало справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад півтори тисячі томів.