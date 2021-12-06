Верховний Суд залишив у силі вирок Януковичу: 13 років за держзраду.

Верховний Суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду горе-президента Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

Таке рішення Верховний Суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Суд постановив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення", – йдеться в ухвалі суду.

Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали. Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повний текст оголосять 13 грудня 2021 року о 15:30.

Раніше на засіданні у понеділок Верховний Суд відмовив адвокатам експрезидента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі в розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду.

"В умовах, створених Верховним Судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнту повноцінного права на захист", – прокоментував Сердюк.

Янукович доручив своїм правникам зосередитися на роботі в міжнародних інституціях, зокрема в ЄСПЛ, а також на справах, "пов'язаних із подіями на Майдані".

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду. Янукович та його захист оскаржили у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду.