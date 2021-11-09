Львівські депутати звернулись в СБУ щодо дій антивакцинатора Стахіва.

 

Четверо народних депутатів об'єднання «Справедливість» Роман Лозинський, Наталія Піпа, Галина Васильченко та Ярослав Рущишин сьогодні, 9 листопада, адресували звернення в СБУ з вимогою дати оцінку діям Остапа Стахіва, котрий поширює неправдиву інформацію про вакцинацію та влаштовує несанкціоновані мітинги. Політики підтримали звернення однопартійця Ігоря Шолтиса, депутата Львівської міськради, надісланого СБУ напередодні, 8 листопада.

 

 

Депутат Львівської міської ради від фракції «Голос» Ігор Шолтис вважає дії Остапа Стахіва дестабілізуючими.

 

За словами Ігоря Шолтиса, на Львівщині суб’єктом жорстких правопорушень є Остап Васильович Стахів, який продукує та завідомо поширює неправдиву інформацію щодо коронавірусу та вакцинації. Також організовує несанкціоновані мітинги у Львові, які порушують карантинні обмеження та спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації у Львівській територіальній громаді.

 

«Завдяки цілеспрямованій та методичній діяльності певних громадських діячів, яка спрямована на поширення неправдивої інформації щодо коронавірусу та вакцинації, вже загинули тисяч громадян України… Своєю діяльністю Остап Стахів вчинив дії, які підпадають під порушення ст. 293, ст. 295, ст. 296 Кримінального кодексу України та рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» – йдеться в депутатському зверненні Ігоря Шолтиса.

 

 

На його думку, Остап Стахів своїми акціями порушує статті Кримінального кодексу України, які стосуються порушення громадського порядку та намагання повалити конституційний лад в країні. Шолтис вважає, що дії Остапа Стахів можуть координуватися спецслужбами Росії, тому закликав СБУ дати їм відповідну правову оцінку.

 

Сьогодні, 9 листопада, аналогічні звернення в СБУ скерували народні депутати об'єднання «Справедливість» Роман Лозинський, Наталія Піпа, Галина Васильченко, Ярослав Рущишин.

 

 

Нагадаємо, учора, 8 листопада «антивакцинатор» Остап Стахів зірвав навчальний процес у Єзупільському ліцеї на Івано-Франківщині: вимагав із соратниками допуску до роботи для невакцинованої учительки.

 

Фото facebook.com/balahura.v, https://varianty.lviv.ua

09.11.2021

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