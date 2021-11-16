Україна отримає сім кораблів вугілля впродовж двох тижнів – палива стане на грудень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сім кораблів із вугіллям прибудуть в Україну до кінця листопада або щонайпізніше на початку грудня, тож проблем із проходженням опалювального сезону не буде.

Про це Шмигаль сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що до кінця цього місяця або на початку наступного місяця вугілля в Україні вже буде. І, в принципі, ми вийдемо на стандартні параметри, але і зараз нам достатньо тієї потужності, якою володіє Україна. У нас базу забезпечує атомна генерація, яка працює у більшій потужності, ніж минулі осінньо-зимові періоди. У нас є наша гідрогенерація, вітрогенерація працює. Сонячна навіть зараз вже дає свою частинку. Працюють у київському енерговузлі ТЕЦ на газі підняті, але це технологічні питання. Тобто, в принципі, зараз енергосистема Україна збалансована і повністю забезпечена електроенергією", – сказав Шмигаль.

Зі слів голови уряду, ті випадки, коли десь в окремих населених пунктах світло вимикається на годину або дві, – це "робочі моменти", пов'язані з ремонтами. "Там на кожен день кожне обленерго подає план ремонтів, які відбуваються у тих або інших населених пунктах. З цим можна наперед ознайомитися", – сказав прем’єр-міністр.

Напередодні Володимир Зеленський заявив у відеозверненні: в Україні не буде нестачі вугілля.

"Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів Panamax, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю покриває потребу енергетичної сфери до кінця цього року. У разі необхідності такі ж наші дії покриють потребу до кінця всього опалювального сезону", – повідомив керівник держави.

Зеленський запевнив, що громадяни України будуть забезпечені електроенергією й теплом. "Відімкнення світла можуть лякати тільки тих, у кого відімкнено логіку й критичне мислення", – сказав Зеленський.

Сім суден із вугіллям зафрахтувала компанія "ДТЕК Енерго".

"Імпортером цього вугілля виступила наша компанія. Воно допоможе станціям ДТЕК та державній Центренерго підтримати роботу української енергосистеми", – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Напередодні голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що запаси вугілля на ТЕС країни наразі становлять 49,84%, або 378 тис. тонн, від запланованого гарантовного обсягу.

Уряд разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 15 листопада проведуть позапланові перевірки компаній-власників ТЕС і ТЕЦ щодо забезпечення ними гарантованих запасів палива.

Для стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 років для балансування енергосистеми будуть залучати енергоблоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, що працюють на газі.

У листопаді очікується постачання на теплоелектростанції близько 1,9 млн т вугілля: 1,4 млн т українського видобутку та 500 тис. т імпортованого з Польщі, США і Казахстану.