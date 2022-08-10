ЄУ і Велика Британія цілковито припинили імпорт російського вугілля.

Наразі немає проблем з диверсифікаціє поставок цього енергоносія у світі.

 

 

У середу, 10 серпня, після чотиримісячного перехідного періоду набуло чинності ембарґо Європейської Унії на імпорт вугілля з Росії. Про це повідомила німецька газета Die Welt. Також з 10 серпня від російського вугілля відмовилася і Велика Британія.

 

Обмежувальний захід було запроваджено на початку квітня в рамках п'ятого пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Таким чином російські вуглярі остаточно втратили європейський ринок збуту.

 

За оцінками Європейської Комісії, ембарґо торкнеться 25% всього російського експорту вугілля на суму понад вісім мільярдів євро на рік.

 

Як стверджують аналітики ринку, найбільше від цієї санкції постраждають шахтарі Кузбасу та інших вугільних реґіонів РФ . Чималу шкоду зазнає також такий великий російський роботодавець, як компанія «Российские железные дороги» (РЖД). Для РЖД перевезення вугілля є однією з ключових статей доходу. Причому Росії не вдасться повною мірою компенсувати втрати, які виникнуть тепер на європейському напрямку, за рахунок збільшення поставок азійським споживачам. Адже транспортні потужності у східному напрямку обмежені, а для збільшення пропускної спроможності залізниці в районі Байкалу та на Далекому Сході знадобляться роки та величезні інвестиції.

 

Тим часом європейські імпортери вугілля не очікують якихось складнощів з переорієнтацією на інші країни-видобувачі вугілля. «Вугілля доступне на світовому ринку. Наразі достатньо пропозицій з Південної Африки, Австралії, США, Колумбії чи Індонезії», – запевнив генеральний директор Асоціації імпортерів вугілля (Verein der Kohlenimporteure – VdKi) Александр Бете (Alexander Bethe).

10.08.2022

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