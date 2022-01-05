Міненергетики: Постачання вугілля з Казахстану припинено.

 

Постачання законтрактованого вугілля з Казахстану в Україну наразі не відбуваються. Причина – блокування Росією транзитного шляху.

 

 

Про це повідомив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на питання про імпорт із Казахстану, передає аґенція УНІАН.

 

"Ні, з Казахстану не йде. Є укладений контракт у "Центренерго" на 660 тисяч тонн казахського вугілля протягом осінньо-зимового періоду. Але, знову ж таки, через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту по російській території", – сказав міністр.

 

Галущенко пояснив, що наразі немає іншого способу, як отримати законтрактовані обсяги вугілля.

 

"Відповідно, ми та "Центренерго" поки не бачимо інших можливостей це вугілля фізично отримати", – додав він.

 

Міністр зазначив, що натомість збільшуються поставки вугілля морським шляхом.

 

Україна в січні-листопаді 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 31% – до 2,068 млрд дол. Найбільшими постачальниками були Росія, США і Казахстан.

 

У Казахстані із 2 січня відбуваються акції протесту. Увечері 4 січня розпочалися заворушення з захопленням владних будівель, стратегічних об'єктів.

 

05.01.2022

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