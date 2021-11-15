Німецький регулятор допустив українського оператора до сертифікації Nord Stream 2.

 

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) визнало особливу роль Оператора ГТС України в процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" та задовольнило українську заявку щодо участі у процедурі.

 

 

Про це йдеться у повідомленні оператора. 

 

"Німецький регулятор зазначив: «Оператор ГТС України має особливе розуміння наслідків, які може мати використання різних транзитних маршрутів з Росії»", - заявив Оператор ГТС.

 

"Наша компанія виступає рішуче проти будь-якого проєкту, що загрожує національній безпеці нашої країни, прагне обійти закони ЄС, або послаблює енергетичну безпеку Європи. Український народ є кінцевим акціонером ОГТСУ, і наш обов’язок – захищати інтереси держави. Тому коли Nord Stream-2 AG подала заявку на сертифікацію як незалежний оператор транспортування газу, ми не могли стояти осторонь. Ми маємо втрутитися в цей процес, висловити серйозні заперечення та навести правові аргументи", – прокоментував генеральний директор компанії Сергій Макогон.

 

Компанія "Нафтогаз України" привітала рішення Федерального мережевого агентства Німеччини.

 

"Ми вітаємо рішення BNetzA та готові надати регулятору свою юридичну позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що «Північний потік-2» не може бути сертифікований без забезпечення його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству. Розраховуємо на те, що BNetzA врахує наші аргументи належним чином", - заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

 

Він додав, що долучення "Нафтогазу" до сертифікації оператора "Північного потоку-2" забезпечить більшу прозорість процесу.

 

Віренко наголосив, що "Нафтогаз" є одним із найбільших учасників європейського ринку газу та великим покупцем ресурсу, компанія прямо зацікавлена у тому, щоб ринок був дійсно конкурентним. Натомість запуск "Північного потоку-2", зі слів Вітренка, "підсилить домінуюче становище "Газпрому" та завдасть удару по конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн". "Регулятор має це врахувати", - закликав він.

 

Голова правління "Нафтогазу" наголосив, що "Північний потік-2" не відповідає цілій низці вимог європейського законодавства. Зокрема, його оператор перебуває в залежності від "Газпрому", не забезпечено доступ інших замовників до транспортування газу через "Північний потік-2" на всій протяжності газогону, як цього вимагає законодавство.

 

15.11.2021

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