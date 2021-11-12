США попередили ЄУ про загрозу вторгнення Росії в Україну.

Водночас Кремль звинувачує США у провокаційних діях біля своїх кордонів у Чорному морі.

Сполучені Штати попередили Європейську Унію про загрозу вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела в Білому домі. Зазначена інвазія може відбутися на тлі посилення тертя між Москвою та ЄУ навколо міґраційної кризи на білорусько-польському кордоні та постачання енергоносіїв.

Видання повідомляє, що американські чиновники висловили побоювання через те, що Москва може розглядати можливість військової операції. За даними джерел аґенції, така оцінка Сполучених Штатів ґрунтується на «загальнодоступних доказах». Передовсім ідеться про неодноразові повідомлення щодо нарощування російських збройних сил поблизу українського кордону.

Окрім того, йдеться про «певну інформацію, якою влада США раніше не ділилися з урядами європейських країн». Вашінґтон, згідно з повідомленням Bloomberg, планує передати інформацію з цієї теми перед тим, як буде ухвалено рішення про колективну відповідь.

У Білому домі поки що жодним чином не прокоментували цю інформацію.

Росія, своєю чергою, заявляє, що розміщення військ на своїй території – це її внутрішня справа, і заперечує будь-які аґресивні наміри. Водночас Кремль звинувачує США у провокаційних діях біля своїх кордонів у Чорному морі, куди цього тижня увійшла група американських військових кораблів.

Нагадаємо, що за схожим сценарієм розвивалася ситуація навесні цього року, коли США та НАТО звинуватили Росію у значному накопиченні збройних сил, танків та бойової авіації поблизу українського кордону. Утім тертя між Вашінґтоном і Москвою тоді ослабли після того, як американський президент Джо Байден телефонічно домовився про зустріч з російським колегою Володимиром Путіним.