Офіційний Київ стривожений застосуванням насильства до Саакашвілі.

 

Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова закликала Комітет ООН проти катувань відреагувати на застосування фізичної сили до колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі під час переведення до виправної установи №18 у Глдані.

 

 

Про це вона написала у Facebook, коментуючи відеозапис, на якому зафіксовано застосування сили до Саакашвілі пенітенціарними працівниками.

 

"Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеілу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані. Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", – заявила омбудсмен.

 

Згідно з її висновком, неправомірні дії представників пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії також порушують статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

 

"Закликаю Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані", – наголосила Денісова.

 

Український омбудсмен вимагає від грузинської влади негайно перевести Саакашвілі до лікарні, яка "відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів".

 

Денісова нагадала, що Саакашвілі голодує вже 42 день і раніше відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Наразі консиліум лікарів оцінює стан його здоров’я як критичний, поінформувала омбудсмен.

 

Сам відеоролик оприлюднила Спеціальна пенітенціарна служба. На записі видно, як Міхеїла заносять у приміщення, тримаючи за руки і ноги. Офіційні служби Грузії стверджують, що Саакашвілі вчинив напад, а кадри оприлюднено, "виходячи із підвищеного суспільного інтересу".

 

Раніше Саакашвілі повідомив листом через адвокатів, що під час переведення до тюремної лікарні його волочили по землі, смикали за волосся і кілька разів ударили по шиї.

 

Між тим, у середу заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся із послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі. Як повідомляє пресова служба МЗС, Точицький "довів до відома грузинської сторони позицію нашої держави про необхідність гідного поводження з українським громадянином Міхеїлом Саакашвілі та неприпустимість застосування до нього фізичної сили".

 

Дипломат наголосив, що Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав громадянина України Міхеїла Саакашвілі, які Грузія зобов’язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права.

 

Нагадаємо, Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії після того, як він нелеґально перетнув кордон. Проти Саакашвілі відкрито низку кримінальних справ, зокрема про замовлення нападу на опонента, а також порушення правил перетину кордону.

 

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв'язнем.

 

11.11.2021

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