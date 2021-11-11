Леросу вручили підозру через непристойний жест у бік Зеленського.

 

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафранкційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у бік Президента України Володимира Зеленського під час парламентського засідання – "за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України".

 

 

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

 

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофона. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", – йдеться у повідомленні.

 

На думку ДБР, у цих діях депутата "чітко простежується мета створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи". Слідчі вважають, що депутат зловживав своїми повноваженнями на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду.

 

Відтак Леросу оголосили підозру в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч.1 ст.296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

 

Гео Лерос підтвердив факт оголошення підозри.

 

"«Інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя і свободи. Трансформація Зеленського на Лукашенка відбувається дуже швидко", – заявив нардеп.

 

11.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Підпис
Василь СТЕФАНИК
У День української писемності та мови і Радіодиктанту національної єдності нагадаємо собі давнього промотора справи української писемності – малу Доцю з новели Василя Стефаника. "Наука йшла тихонько, лишень чути було млясканя губів, як газди мочьили луфко в роті. А білявенька Доця заглядала кождого, чи добре пише"
09.11.21 | | Минуле
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21 | | Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21 | | Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21 | | Штука
Мертвим свобода не потрібна
Андрій Бондар
Все вони прекрасно могли зробити. Могли, але не схотіли. «Там прикрасимо, там прибрешемо, там когось звільнимо – і пронесе»
08.11.21 | | Дискурси
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21 | | Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21 | | Дискурси
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.