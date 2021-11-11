Леросу вручили підозру через непристойний жест у бік Зеленського.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафранкційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у бік Президента України Володимира Зеленського під час парламентського засідання – "за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України".

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофона. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", – йдеться у повідомленні.

На думку ДБР, у цих діях депутата "чітко простежується мета створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи". Слідчі вважають, що депутат зловживав своїми повноваженнями на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду.

Відтак Леросу оголосили підозру в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч.1 ст.296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Гео Лерос підтвердив факт оголошення підозри.

"«Інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя і свободи. Трансформація Зеленського на Лукашенка відбувається дуже швидко", – заявив нардеп.