 «Аэрофлоту» і Turkish Airlines загрожують санкції за кризу на кордоні між Білоруссю а Польщею.

Такі штрафні заходи можуть бути передбачені новим санкційним пакетом щодо Мінська, ухваленим спільно ЄУ, США і Великою Британією.

 

 

Керівництво Європейської Унії готує новий пакет обмежувальних заходів проти Білорусі через міґраційну кризу на кордоні з Польщею. У цьому контексті обговорюється можливість запровадження санкцій проти російського авіаперевізника «Аэрофлот». Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на своє джерело, близьке до Європейської Комісії.

 

За словами джерела, окрім «Аэрофлоту», під штрафні заходи може потрапити і турецька авіакомпанія Turkish Airlines. Нові санкційні заходи Євроунія має намір узгодити і запровадити спільно зі Сполученими Штатами та Великою Британією вже на початку грудня.

 

Новий пакет санкцій міститиме два розділи. Перший присвячений людям та групам, відповідальним за сприяння нелеґальній міґрації. Другий спрямований проти тих, хто відповідає за порушення прав людини в Білорусі.

 

Ще раніше «Аэрофлот» в контексті нових санкцій проти Білорусі згадувало й видання Politico. Воно писало, що насамперед санкції стосуватимуться білоруського національного перевізника «Белавиа», але зазначало, що рейси до Мінська виконують й інші компанії, включно з російським «Аэрофлотом», UTair та Nordwind Airlines, а також Turkish Airlines та FlyDubai.

 

Турецький авіаперевізник уже встиг відреагувати на ці повідомлення. «Кілька ЗМІ стверджують, що рейси Turkish Airlines до Білорусі створюють ґрунт для нелегальної імміґрації… Хочемо з повагою повідомити громадськість, що звинувачення у ЗМІ безпідставні», – наголошується в заяві Turkish Airlines. Представники авіакомпанії підкреслили, що вони дотримується всіх заходів безпеки та «враховують чутливі моменти у співпраці з міжнародними структурами щодо рейсів, які здійснюються у всі куточки світу».

 

Представники «Аэрофлоту» поки що не дали жодних коментарів з цього приводу.

11.11.2021

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