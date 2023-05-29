Китай запустив перший пасажирський літак власного виробництва.

Однак китайський літак значною мірою залежить від західних компонентів.

 

 

Китай запустив перший пасажирський літак власного виробництва. У неділю, 28 травня, повітряний лайнер моделі С919 авіакомпанії China Eastern Airlines здійснив рейс за маршрутом Шанхай-Пекін. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Переліт із Шанхаю до Пекіна зайняв менше трьох годин. На облавку перебувало 130 пасажирів.

 

Вузькофюзеляжний літак випустила китайська авіабудівна компанія СОМАС. Його проєктували з надією потіснити панування на ринку вузькофюзеляжних літаків виробництва Airbus та Boeing. На ту саму нішу претендував і російський Sukhoi Superjet 100, але безуспішно.

 

Двомоторний літак може прийняти на облавок 164 пасажири економ- та бізнескласу. Він належить до повітряних суден середньої дальності і може здійснювати польоти на відстань до 5500 км.

 

Компанія Comac стверджує, що вже отримала понад 1200 замовлень на C919. Проте деякі експерти вважають, що більшість із них є не реальними замовленнями, а висловленням зацікавленості від китайських авіаперевізників. Наразі компанія здатна виробляти, за її ж заявою, близько 150 літаків на рік.

 

Однак китайський літак значною мірою залежить від західних компонентів, включно з двигуном Leap-1C від спільної франко-американської компанії CFM International та авіонікою від американської компанії Collins Aerospace.

29.05.2023

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