Влада Молдови заборонила рейси до Москви.

Польоти до російської столиці намагалася відновити авіакомпанія Air Moldova.

 

 

Управління цивільної авіації Республіки Молдова спеціальною директивою заборонило авіакомпанії Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати рейси до Москви. Про це повідомив інформаційний портал Noi.md з покликом на слова віцепрем'єра Молдови Андрея Спіну (Andrei Spînu). За його словами, заборону запроваджено «з метою залагодження авіаційної безпеки».

 

Управління цивільної авіації також покликається на розпорядження SSC/AIR-01/05-2022/RUS (Significant Safety Concern) Міжнародної організації цивільної авіації, а також на рішення Європейської аґенції з авіаційної безпеки про припинення дії всіх сертифікатів та дозволів, виданих авіаційним аґентам Російської Федерації.

 

Нагадаємо, що напередодні авіакомпанія Air Moldova оголосила, що має намір з першого жовтня відновити рейси між Кишиневом та Москвою. «Ухвалене рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які бажають повернутися додому або возз'єднатися з родинами», – заявила авіакомпанія.

 

Спікер парламенту Молдови Ігор Ґросу (Igor Grosu) назвав заяву Air Moldova «маніпуляцією та дезінформацією». «Це брехня, випущена у громадський простір, щоб завищити очікування деяких людей. Компанія, якою досі володіють кілька злочинців, маніпулює та дезінформує, щоб спровокувати неприємності та дестабілізувати ситуацію в країні. Для таких рішень немає жодних підстав», – заявив він.

 

Молдова припинила авіасполучення з Росією після російського вторгнення до України. Також польоти до Росії зупинили країни Євроунії, США, Канада, Велика Британія. У квітні 2022 року ЄУ внесла «Аэрофлот» та ще 20 російських авіакомпаній до списку небезпечних перевізників.

11.09.2022

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