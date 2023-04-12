Через міграційну кризу в Італії оголошено режим надзвичайного стану.

До кризи, евентуально, причетні російські найманці з ПВК «Ваґнера».

Влада Італії оголосила в країні режим надзвичайного стану. Причиною цього стало стрімке зростання потоку нелеґальних міґрантів через Середземне море. Про це повідомила газета Il Giornale. Режим НП наразі запроваджено на шість місяців.

«Ми ухвалили рішення про запровадження надзвичайного стану щодо імміґрації, щоб ефективніше і своєчасніше реагувати на управління потоками», – заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, південні провінції країни, які зазнали найбільшого напливу міґрантів, отримають від уряду по п’ять мільйонів євро допомоги. Ці кошти підуть, зокрема, на відкриття нових центрів прийняття біженців. У період дії режиму НП відкрити такі центри буде простіше. Але водночас спрощеною буде процедура депортації нелеґальних міґрантів.

Однак міністр з цивільної оборони і морської політики Італії Нелло Мусумечі (Nello Musumeci) вже заявив, що заходів, які вживають, недостатньо. Він закликав до «відповідального втручання» Європейської Унії для подолання міґраційної кризи в країні. «Нехай стане зрозумілим, що ми не розв'язуємо проблему – рішення може залежати лише від відповідального втручання Євроунії», – наголосив Мусумечі.

За офіційними даними, до Італії з початку року прибуло вже понад 31 тисячі нелеґальних міґрантів. За той же період минулого року їх було лише близько восьми тисяч. Біженці намагаються переправлятися до південної Італії та на Мальту з Тунісу й Лівії через Середземне море, у тому числі на непридатних для цього човнах, унаслідок чого чимала кількість біженців гине.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в лютому заявила, що її уряд сповнений рішучості зупинити незаконну міграцію, аби уникнути подальших катастроф. На її переконання, потрібно запровадити негайні заходи для того, щоб перешкодити суднам з нелеґальними міґрантами виходити в море з північноафриканського узбережжя.

За оцінками італійських спецслужб на середину березня, 685 тисяч міґрантів, які перебувають у Лівії, розраховують вирушити через Середземне море у бік Італії. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani) стверджував, що багато хто прибуває до Європи з районів, у яких діє ПВК «Ваґнера». Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто (Guido Crosetto) також вважає російську приватну військову компанію причетною до європейської міґраційної кризи.